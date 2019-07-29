Футбол

Вратарь «Реала» Куртуа получил травмуRT на русском вчера в 11:56

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании. Как сообщается на сайте мадридского «Реала», вратарь команды Тибо Куртуа выбыл на две-три недели с растяжением связок голеностопа.
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Куртуа получил травму связок голеностопа и выбыл на две-три недели

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Голкипер «Реала» Куртуа получил травму

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Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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