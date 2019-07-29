Футбол
Вратарь «Реала» Куртуа получил травмуRT на русском вчера в 11:56
Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании. Как сообщается на сайте мадридского «Реала», вратарь команды Тибо Куртуа выбыл на две-три недели с растяжением связок голеностопа.
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Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Обновлено в 02:27
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
В ходе судебного дела о плагиате американскую певицу, композитора и актрису Кэти Перри признали виновной.
Обновлено в 01:59
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга
Сенаторы США Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили внести изменения в санкции против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год.
Обновлено в 03:39
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных собак, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Футбол
Роналду: на сто процентов уверен, что «Реал» проведёт отличный сезон
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о перспективах в предстоящем сезоне своего бывшего клуба, мадридского «Реала».
Обновлено в 03:27
Экономика
Немецкое агентство улучшило прогноз по суверенному рейтингу России
Ранее в июле агентство Standard & Poor's тоже подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB- (таком же, как у Scope), но со стабильным прогнозом.
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»
В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Названы основные признаки профессионального выгорания
Помимо прочего, отмечают эксперты, профессиональное выгорание может сопровождаться головными болями, нарушением сна, раздражительностью и наличием зависимостей (алкоголизма, табакокурения).
Обновлено в 00:04
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено вчера в 10:27
Политика
Порошенко объяснил провал своей партии на выборах в Раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что его партия "Европейская солидарность" могла бы занять на парламентских выборах второе место, если бы не те политические силы, которые отказались с ней объединяться.
Обновлено в 02:56
Футбол
В «Оренбурге» запланировали покупку полузащитника и вратаря
Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал трансферную политику клуба в этом сезоне, а также сообщил, что комплектование состава закончится после приобретения опорного полузащитника и вратаря.
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Краснодаре к гражданским активистам пришли с обысками
В Краснодаре в домах активистов «Открытой России» и других организаций прошли обыски, сообщается на страницах нескольких краснодарских адвокатов в социальных сетях.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Китае казнили маньяка, за преступления которого ответил невиновный
В Китае был казнен серийный убийца, за преступления которого ранее казнили невиновного.
Обновлено в 01:58
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Здоровье
Ставропольские врачи успешно провели новые операции по пересадке почек
Врачи Ставропольской краевой больницы успешно провели две новые операции по пересадке почек.
Обновлено в 03:21
Политика
Украинский политолог сравнил Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Киев значительно уступает Москве с точки зрения инфраструктуры, архитектуры, а также ухоженности территорий и общей атмосферы.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
Обновлено в 01:40
Экономика
СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты
Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Порошенко отказался прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено вчера в 21:43