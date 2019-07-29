Футбол

Вратарь «Реала» Куртуа получил травмуRT на русском 11:56

Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании. Как сообщается на сайте мадридского «Реала», вратарь команды Тибо Куртуа выбыл на две-три недели с растяжением связок голеностопа.
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Куртуа получил травму связок голеностопа и выбыл на две-три недели

Sport24.ru11:35

Куртуа выбыл на 2-3 недели из-за вывиха голеностопа

Sports.ru12:02

Голкипер «Реала» Куртуа получил травму

Матч ТВ12:25

Куртуа может пропустить начало сезона

Спорт-Экспресс12:14

СМИ: Куртуа получил травму и может пропустить начало сезона

РИА Новости12:10

Голкипер «Реала» Куртуа получил травму

Sportbox.RU12:25

Куртуа получил травму и может пропустить старт сезона Примеры

Чемпионат11:54
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Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
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Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
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Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
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Происшествия

В Хабаровском крае после пожара отстранили замминистра образования

Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
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Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии

Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
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Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006

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В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
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Financial Times восхитилась российской налоговой системой

Российская система налогообложения вызвала восхищение журналиста Financial Times Криса Джайлса благодаря использованию информационных технологий.
Обновлено в 13:23
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
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Порошенко покинул Украину вместе с семьей

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Футбол

Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Политика

В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске

Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
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Армия и оружие

Россия и Иран проведут совместные учения

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Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1. Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.
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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

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Футбол

Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, который в настоящее время работает экспертом на телевидении, заявил о готовности возглавить столичный клуб в качестве тренера.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

В Арктике впервые развернули ракетный комплекс «Панцирь-С»

Основные силы СФ расположены на Кольском полуострове. Именно там был развернут ЗРПК «Панцирь-С».
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

ПО нацелено на кражу платежных данных с банковских карт, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на исследование компании Sucuri, специализирующейся на кибербезопасности.
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Меган Маркл стала редактором британского Vogue

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Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
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Происшествия

Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП

На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
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Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

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Стрельбу в спецназовцев ФСБ в упор сняли на видео

Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что в испытаниях приняли участие сотрудники спецназа управления ФСБ одного из регионов России.
Обновлено в 11:41
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Пушков прокомментировал протест Украины из-за визита Медведева в Крым

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На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост

"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Экономика

Российские компании показали существенный рост финансовых результатов

Российские компании в январе — мае 2019 года показали существенный рост финансовых результатов.
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Счетная палата готовит новую пенсионную реформу

Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
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В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека

Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
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Тибо Куртуа
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, вратарь испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бельгии. В сезоне 2010/11 был признан лучшим вратарём бельгийской Про-лиги, а также игроком года в составе «Генка». Двукратный обладатель «Трофея Рикардо Саморы», ежегодно вручаемого лучшему вратарю испанской Примеры.
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