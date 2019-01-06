Футбол

Вратарь «Реал Сосьедад» доказал, что не фолил на Винисиусе
Спорт-Экспресс
05:00

Реал — Реал Сосьедад
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Вильян Жозе
36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Марсело
52′
Каземиро
Иско
57′
Лукас Васкес Иглесиас
61′
69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
75′
Марсело
Серхио Регилон
77′
Тони Кроос
Дани Себальос
80′
83′
Рубен Пардо
84′
Айен Муньос
Игор Субельдия
Иско
88′
Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи выложил в Твиттере фото, на котором показан эпизод матча 18-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:0). Из снимка видно, что голкипер сначала касается мяча, а уже потом задевает форварда соперника Винисиуса Жуниора.
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