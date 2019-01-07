Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи выложил в Твиттере фото, на котором показан эпизод матча 18-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:0). Из снимка видно, что голкипер сначала касается мяча, а уже потом задевает форварда соперника Винисиуса Жуниора.

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