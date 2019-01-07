Футбол

Вратарь «Реал Сосьедад» доказал, что не фолил на Винисиусе
Спорт-Экспресс
05:00

Реал — Реал Сосьедад
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
3′
Вильян Жозе
36′
Вильян Жозе
Лукас Васкес Иглесиас
40′
Марсело
52′
Каземиро
Иско
57′
Лукас Васкес Иглесиас
61′
69′
Ариц Элустондо
Хосеба Сальдуа
73′
Микель Мерино
Рубен Пардо
Лука Модрич
75′
Марсело
Серхио Регилон
77′
Тони Кроос
Дани Себальос
80′
83′
Рубен Пардо
84′
Айен Муньос
Игор Субельдия
Иско
88′
Вратарь "Реал Сосьедад" Херонимо Рульи выложил в Твиттере фото, на котором показан эпизод матча 18-го тура чемпионата Испании против "Реала" (2:0). Из снимка видно, что голкипер сначала касается мяча, а уже потом задевает форварда соперника Винисиуса Жуниора.
Спорт-Экспресс05:00

Подробнее о событии

Винисиус выложил фото c нарушающим правила Рульи. Вратарь показал снимок, доказывающий обратное

Sport24.ru07:45

Вратарь «Реала Сосьедад» опубликовал фотографию спорного эпизода с игры против мадридского «Реала»

Sportbox.RU07:34

Вратарь «Реала Сосьедад» опубликовал фотографию спорного эпизода с игры против мадридского «Реала»

Матч ТВ07:34

Голкипер «Реал Сосьедада» выложил фото, опровергающее нарушение им правил в матче с «Реалом»

Советский спорт07:29

Вратарь «Сосьедада» опубликовал фото касания мяча в эпизоде с Винисиусом

Чемпионат05:19

Вратарь «Реал Сосьедад» доказал, что не фолил на Винисиусе

Спорт-Экспресс05:00

Вратарь «Сосьедада» выложил фото, на котором он касается мяча в эпизоде с Винисиусом

Sports.ru04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Футбол

«Краснодар» пополнится еще одним игроком сборной Швеции

Обновлено в 04:36
Футбол

Стали известны детали контракта Самедова с «Крыльями Советов»

Напомним, что красно-белые объявили о расторжении контракта с Самедовым по соглашению сторон 5 января.
Обновлено в 07:23
Футбол

Маурицио Сарри: «„Челси“ нужна замена, если Фабрегас уйдет»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что клубу нужно заменить полузащитника Сеска Фабрегаса, который может перейти в «Монако».
Обновлено в 09:09
Футбол

«Зенит» претендует на защитника «Ромы»

Защитник "Ромы" Рик Карсдорп может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 00:53
Футбол

Дибалой заинтересовались «Бавария», «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Форвардом "Ювентуса" Паоло Дибалой в настоящий момент интересуются "Бавария", "Манчестер Сити" и "ПСЖ", информирует Tuttosport.
Обновлено в 05:35
Футбол

Умяров и Глушенков поедут на первый сбор с основой «Спартака»

Как стало известно "СЭ", тренерский штаб "Спартака" принял решение включить двух полузащитников, перешедших из "Чертанова", – Наиля Умарова и Максима Глушенкова, в состав первой команды красно-белых, которая проведет первый зимний сбор в ОАЭ с 9 по 16 января.
Обновлено в 08:02
Футбол

Неймар забил 45-й гол в 50 матчах за «ПСЖ»

Обновлено вчера в 19:30
Футбол

Китай обыграл Киргизию в матче Кубка Азии

В стартовом матче группы С Кубка Азии по футболу сборная Китая обыграла Киргизию со счетом 2:1. Счет в матче открыли киргизские футболисты, отличился Ахлетдин Исраилов, однако удержать преимущество им не удалось.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Атлетико» продлит контракт с Облаком и увеличит сумму отступных

"Атлетико" близок к продлению контракт с вратарем Яном Облаком, информирует Cadena Cope.
Обновлено в 07:37
Футбол

«Боруссия» и «Бавария» поспорят за трансфер Вернера

Обновлено в 05:24
Происшествия

Уэйн Руни был арестован за скандальное поведение в нетрезвом виде

Обновлено в 08:14
Футбол

Юрген Клопп: «Кейта играет не так, как в „Лейпциге“»

Кейта перешел из «Лейпцига» в «Ливерпуль» прошлым летом за 48 миллионов фунтов.
Обновлено в 09:18
Футбол

Тренер «Краснодара» рассказал об отношении к Мамаеву

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об отношении «быков» к полузащитнику команды Павлу Мамаеву, находящемуся под арестом в московском СИЗО.
Обновлено в 08:17
Футбол

Бригада арбитра Карасева распалась

Судейский комитет ФИФА утвердил список ассистентов арбитров на 2019 год.
Обновлено в 03:47
Футбол

Зинченко дал совет болельщикам, которые впали в депрессию на новогодних каникулах

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко посоветовал фанатам несколько вещей, которые могут спасти их от новогодней депрессии.
Обновлено в 08:57
ещё по теме
Херонимо Рульи
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, вратарь клуба «Реал Сосьедад» и национальной сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Винисиус Жуниор
Бразильский футболист
Бразильский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Бразилии до 20 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное