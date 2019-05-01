Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
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Звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмотрела соперничество герцогинь на фоне ситуации с родами.
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Huawei планирует выпустить 5G Smart TV в этом году
Согласно отчетам Nikkei Asian, китайский производитель Huawei планирует выпустить первый в мире Smart TV 5G в этом году.
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Путин уволил главного гаишника Москвы
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В Анапе спасли просидевшего четыре дня в колодце мужчину
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Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
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Президент России Владимир Путин подписал закон об "ипотечных каникулах".
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Михаил Бабич освобождён от должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич освобождён от должности посла России в Белоруссии. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 30 апреля.
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В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
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В «Автомобилист» перешел защитник Рафаэль Батыршин. Клуб из Екатеринбурга согласовал с игроком однолетний контракт.
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«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
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С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
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Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport
По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
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Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
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