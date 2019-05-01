Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.

Происшествия Погромщики атаковали школу в Париже Погромщики атаковали школу в тринадцатом округе Парижа, сообщил в среду мэр округа Жером Куме.

Общество Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 подключён к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России.

Музыка Поп-звёзды проведут бесплатные мастер-классы в «Зарядье» Бесплатные мастер-классы проведут известный преподаватель по вокалу Владимир Коробка, певец Влад Соколовский, певица и музыкальный продюсер, обладательница премии Grammy Мишель Вейр и другие российские и зарубежные музыкальные деятели, — сообщает РИА Новости.

Политика Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

Экономика «Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.

Политика Путин подписал закон о надежном Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Политика WikiLeaks осудила приговор Ассанжу Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.

Политика Путин уволил главу ГИБДД по Москве Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.

Гаджеты Первое обновление для Meizu 16s улучшило камеру и режим HDR Указано, что в Flyme 7.2.3.0 была проведена оптимизация системы в режиме ожидания, улучшена работа режима HDR и режима при активации 48 Мп модуля.

Политика Мэй захотела поскорее покончить с неопределенностью вокруг Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону необходимо как можно скорее покончить с неопределенностью, которая сложилась вокруг выхода страны из состава Евросоюза, передает Reuters.

Политика Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.

Общество Тайский король объявил о женитьбе Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.

Футбол Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара» Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.

Авто В России снизились цены на автомобили с пробегом В апреле текущего года средняя стоимость подержанных машин на вторичном российском авторынке снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним показателем и достигла отметки в 752 тысячи рублей.

Происшествия В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".

Шоу-бизнес Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.