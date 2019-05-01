Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия
Погромщики атаковали школу в Париже
Погромщики атаковали школу в тринадцатом округе Парижа, сообщил в среду мэр округа Жером Куме.
Обновлено в 12:48
Общество
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 начал работу
Новый энергоблок №2 Нововоронежской АЭС-2 подключён к сети и начал выдачу электричества в энергосистему России.
Обновлено в 11:50
Музыка
Поп-звёзды проведут бесплатные мастер-классы в «Зарядье»
Бесплатные мастер-классы проведут известный преподаватель по вокалу Владимир Коробка, певец Влад Соколовский, певица и музыкальный продюсер, обладательница премии Grammy Мишель Вейр и другие российские и зарубежные музыкальные деятели, — сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:15
Политика
Президент Грузии назвала провокационной идею военной базы США
Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.
Обновлено в 06:02
Экономика
«Соллерс» сократил чистую прибыль по МСФО почти в 22 раза
Чистый долг снизился до 3,7 млрд руб. по сравнению с 7,7 млрд руб. в 2017 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Путин подписал закон о надежном Рунете
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
ВСУ нанесли мощный минометный удар по западной окраине Донецка
Украинские вооруженные формирования сегодня утром, 1 мая, обстреляли из минометов западную окраину Донецка.
Обновлено в 03:09
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Гаджеты
Первое обновление для Meizu 16s улучшило камеру и режим HDR
Указано, что в Flyme 7.2.3.0 была проведена оптимизация системы в режиме ожидания, улучшена работа режима HDR и режима при активации 48 Мп модуля.
Обновлено в 11:29
Политика
Мэй захотела поскорее покончить с неопределенностью вокруг Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондону необходимо как можно скорее покончить с неопределенностью, которая сложилась вокруг выхода страны из состава Евросоюза, передает Reuters.
Обновлено в 13:04
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Футбол
Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара»
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Динамо» сообщило об изменениях в тренерском штабе молодежной команды
Тренер молодежной команды московского «Динамо» Владимир Корытько покинул свой пост.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провел разведку над Донбассом
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 10:31
Транспорт
70 московских светофоров перенастроят в пользу пешеходов
Обновлено в 11:17
Авто
В России снизились цены на автомобили с пробегом
В апреле текущего года средняя стоимость подержанных машин на вторичном российском авторынке снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним показателем и достигла отметки в 752 тысячи рублей.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовал ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Общество
С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»
Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено в 01:30
Политика
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
США провели успешный испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщили в Командовании глобальных ударов ВВС США.
Обновлено в 10:45