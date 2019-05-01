Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК вчера в 11:13
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
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Происшествия
Погибли 48 человек: со дня трагедии в Одессе прошло пять лет
События, произошедшие 2 мая 2014 года, и на сегодняшний день вызывают массу вопросов Со дня трагедии в Одессе прошло ровно пять лет.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Трамп назвал слухами слова Помпео о попытке побега Мадуро
Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено вчера в 22:44
Хоккей
Кубок Стэнли. «Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»
"Даллас" победил 4:2 в домашней встрече. Счет в серии стал равным 2:2. "Сент-Луис" первым добился успеха.
Обновлено в 00:20
Политика
Штаб Зеленского подтвердил: его жена купила квартиру в Крыму
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердил сообщения о том, что жена политика Елена купила трехкомнатный пентхаус в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, в 7 км от Ялты.
Обновлено вчера в 14:26
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Происшествия
В Иркутске горит торговый центр «Сильвер молл»
Обновлено в 01:08
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Авто
Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть
Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии
Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка
Иркутский симфонический оркестр устроил флешмоб в 130 квартале
Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии вчера сотворил чудо - флешмоб в 130 квартале под названием "Оркестр занимается музыкой, а не политикой".
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Виктория Нуланд требует новых санкций против России
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»
По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Космос
В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики
Исследователи предполагают, что обнаруженная звезда, которой дали название J1124 + 4535, относится к одной из карликовых галактик, вращавшихся вокруг Млечного пути.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Представители Турции и США обсудили ситуацию в Сирии
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл переговоры со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, в рамках которых они обсудили ситуацию в САР.
Обновлено в 00:16
Политика
СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул
В Сеуле Бигэн и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун обсудят ситуацию на Корейском полуострове и вероятность возобновления переговоров по ядерной проблематике между США и КНДР.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Собянин: В Москве появятся группы быстрого реагирования на мотоциклах
В столице появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут патрулировать все округа города.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика
Apple выплатит штраф Qualcomm в размере 4,7 млрд долларов
Компания Apple договорилась о выплатите поставщику процессоров Qualcomm штрафа в размере до 4,7 миллиарда долларов.
Обновлено в 00:23
Единоборства
Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Обновлено вчера в 09:26
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны
Обновлено вчера в 06:26
Космос
NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов
Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини
Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини, опубликовав его в Instagram.
Обновлено в 00:11
Авто
Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»
Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Наука
Назван снижающий риск ожирения продукт
Японские ученые из колледжа Doshisha выяснили, какой продукт снижает риск развития ожирения.
Обновлено в 00:22
Политика
Путин упростил получение российского паспорта для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
Общество
Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы
Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено вчера в 07:09