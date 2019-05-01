Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК вчера в 11:13

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
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Касильяс выложил из больницы и поблагодарил за поддержку

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Касильяс опубликовал фото из больницы и поблагодарил всех за поддержку

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Кардиолог: Касильяс вернётся к нормальной жизни, но уйдёт из футбола

Чемпионатвчера в 16:50
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Происшествия

Погибли 48 человек: со дня трагедии в Одессе прошло пять лет

События, произошедшие 2 мая 2014 года, и на сегодняшний день вызывают массу вопросов Со дня трагедии в Одессе прошло ровно пять лет.
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Политика

Трамп назвал слухами слова Помпео о попытке побега Мадуро

Глава американского государства Дональд Трамп прокомментировал слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планировал бежать из страны.
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Происшествия

В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков

Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
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Кубок Стэнли. «Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»

"Даллас" победил 4:2 в домашней встрече. Счет в серии стал равным 2:2. "Сент-Луис" первым добился успеха.
Обновлено в 00:20
Политика

Штаб Зеленского подтвердил: его жена купила квартиру в Крыму

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердил сообщения о том, что жена политика Елена купила трехкомнатный пентхаус в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, в 7 км от Ялты.
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Экономика

Россию покинули тысячи миллионеров

За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено 30 апреля в 13:55
Происшествия

В Иркутске горит торговый центр «Сильвер молл»

Обновлено в 01:08
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Футбол

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено вчера в 17:04
Авто

Эксперты назвали пункты ПДД, которые водитель должен знать наизусть

Одним из самых больших пунктов в ПДД является 2.7 – «Водителю запрещается».
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели военных в Сирии

Последний раз о гибели российских военных в Сирии сообщалось в конце марта.
Обновлено вчера в 23:59
Музыка

Иркутский симфонический оркестр устроил флешмоб в 130 квартале

Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии вчера сотворил чудо - флешмоб в 130 квартале под названием "Оркестр занимается музыкой, а не политикой".
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Политика

Виктория Нуланд требует новых санкций против России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей заявила, что Соединенным Штатам требуется план "болезненных санкций" против России.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»

По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Космос

В Млечном Пути обнаружили звезду из погибшей галактики

Исследователи предполагают, что обнаруженная звезда, которой дали название J1124 + 4535, относится к одной из карликовых галактик, вращавшихся вокруг Млечного пути.
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Армия и оружие

Представители Турции и США обсудили ситуацию в Сирии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провёл переговоры со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, в рамках которых они обсудили ситуацию в САР.
Обновлено в 00:16
Политика

СМИ сообщили о предстоящем визите специалиста США по КНДР в Сеул

В Сеуле Бигэн и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хун обсудят ситуацию на Корейском полуострове и вероятность возобновления переговоров по ядерной проблематике между США и КНДР.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Собянин: В Москве появятся группы быстрого реагирования на мотоциклах

В столице появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут патрулировать все округа города.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

Apple выплатит штраф Qualcomm в размере 4,7 млрд долларов

Компания Apple договорилась о выплатите поставщику процессоров Qualcomm штрафа в размере до 4,7 миллиарда долларов.
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Единоборства

Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA

Обновлено вчера в 09:26
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
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Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны

Обновлено вчера в 06:26
Космос

NASA назвало виновных в неудаче запусков 2009 и 2011 годов

Причиной неудачи запусков с использованием ракеты-носителя «Таурус» в 2009 и 2011 годах стали некачественные алюминиевые детали, поставленные компанией Sapa Profiles Inc (SPI).
Обновлено вчера в 09:31
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Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини

Татьяна Навка порадовала поклонников фото в бикини, опубликовав его в Instagram.
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Авторынок «Зеленый угол» накапливает «запасы» перед фактическим запретом «правого руля»

Весна, апрель 2019 года — на рынке «Зеленый угол» во Владивостоке по-прежнему продаются пробежные автомобили из Страны восходящего солнца.
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Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
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Назван снижающий риск ожирения продукт

Японские ученые из колледжа Doshisha выяснили, какой продукт снижает риск развития ожирения.
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Путин упростил получение российского паспорта для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для иностранных граждан, пишет RT.
Обновлено вчера в 07:04
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Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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