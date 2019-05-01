Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
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Согласно исследованию Ведомства здравоохранения и социального развития Финляндии (THL), проведенному в 2016 году, разница в ожидаемой продолжительности жизни у наиболее бедных и наиболее богатых финнов составляет 5,6 лет у женщин и целых 10,6 лет у мужчин.
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Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Футбол
Месси забил 600-й мяч за «Барселону»
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым мячом в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", сообщает "Советский спорт".
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Аравийская коалиция атаковала авиабазу мятежников-хуситов в Сане
Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла 13 авиаударов по авиационной базе, находящейся под контролем мятежников-хуситов (сторонников движения "Ансар Аллах") в Сане.
Обновлено в 18:29
Интернет
Что интересного показала Facebook на конференции F8 2019
На ежегодной конференции F8 от Facebook в Сан-Хосе компания презентовала много нововведений, включая новый дизайн соцсети, обновлённую камеру в Instagram, начало предзаказа на VR-шлем Oculus и многое другое.
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Здоровье
В регионе-33 работает «Палата по защите прав пациентов»
Пребывание в ОПЦ показалось наиболее комфортным.
Обновлено в 13:31
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Мадуро заявил о победе мира в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что народу удалось отстоять мир в латиноамериканской стране.
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Светлана Ходченкова сбежала в Америку с Александром Молочниковым
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Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Общество
За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев
Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
Обновлено в 15:54
Происшествия
В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера
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Происшествия
Город у черного горя: Киев готовится к новым беспорядкам в Одессе
"Герой" с дробовиком Следствие по событиям 2 мая 2014 года в Одессе с самого начала разделили на несколько уголовных производств.
Обновлено в 17:02
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
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В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
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Роспотребнадзор дал советы по защите от клещей
Специалисты Роспотребнадзора организовали Всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусами клещей.
Обновлено в 00:59
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12
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США впервые использовали истребители F-35A в бою
ВВС США впервые использовали истребители F-35A в боевых условиях. Об этом сообщается на сайте Военно-воздушных сил.
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Елена Малышева планирует похудеть за майские праздники
Известная российская телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам, что за майские праздники намерена похудеть.
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Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»
Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
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«Мстители: Финал» установили рекорд сборов за один день в России
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В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
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ФРС США сохранила ключевую ставку
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Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
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Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта приняли за мальчика
С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года.
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Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
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Мужские и женские части тела в кино: красивые, волнующие, страшные! (Raseef22, Ливан) (Raseef22)
Предполагается, отношение к обнаженным частям тела обусловлено религиозными предписаниями и культурой.
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Первый особый анализ крови выявит синдром хронической усталости
Первый особый анализ крови поможет медикам выявить у пациентов синдром хронической усталости.
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Все, что нужно знать об изжоге — в материале Passion.ru и Александра Кочаткова.
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