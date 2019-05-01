Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
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Мадуро потребовал от США провести расследование деятельности Болтона
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Как может измениться курс рубля после майских праздников
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Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.
Обновлено в 19:56
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По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Политика
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В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
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Китайская семья заплатила $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
Китайская семья заплатила 6,5 млн долларов, чтобы их дочь поступила в престижный Стэнфордский университет.
Обновлено в 20:13
Космос
Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей
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Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
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Путин подписал закон о надежном Рунете
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Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
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В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы
В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00