Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Касильяс выложил из больницы и поблагодарил за поддержку

ProstoProSport15:19

Касильяс: сильно перепугался, но сейчас все под контролем

РИА Новости15:30

Касильяс написал близким из больницы: «Я в порядке»

Sports.ru14:50

«Я спокоен». Первые слова Касильяса после операции

Sport.ru15:13

«Ливерпуль» пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Советский спорт13:18

Кардиолог: Касильяс вернётся к нормальной жизни, но уйдёт из футбола

Чемпионат16:50

Касильяс опубликовал фото из больницы и поблагодарил всех за поддержку

Матч ТВ15:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:34, Ашберн
Политика

Мадуро потребовал от США провести расследование деятельности Болтона

Власти США должны провести расследование действий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Болтона в организации попытки переворота в республике.
Обновлено в 19:43
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Происшествия

У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга

Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Скончалась мать Марии Порошиной

Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, благодаря которому будут исправлены допущенные ошибки.
Обновлено в 19:53
Общество

Новая реальность: Живое общение становится признаком богатства

Все, что можно делать онлайн, становится дешевле.
Обновлено в 18:03
Авто

Братья Peugeot Boxer и Citroen Jumper получили электропривод

В Британии Citroen Jumper называется Citroen Relay.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Соседи неадекватного Резника пожаловались на запах марихуаны

Обновлено в 12:31
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 08:35
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено в 05:43
Экономика

Жители Бурятии зарабатывают на своем банкротстве миллионы

Схема простая: берешь у банков в долг несколько миллионов, а потом объявляешь себя банкротом.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:30
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие

Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.
Обновлено в 19:56
Общество

Проблемы коттеджей, которые коснутся каждого

Елена Андреева уверена, что основная проблема строительства малоэтажного жилья кроется в ее бессистемности.
Обновлено в 12:52
Музыка

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Политика

На первомайских шествиях в Петербурге начались задержания

В центре Санкт-Петербурга сегодня проходят первомайские шествия.
Обновлено в 06:35
Футбол

«Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю»

В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Китайская семья заплатила $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

Китайская семья заплатила 6,5 млн долларов, чтобы их дочь поступила в престижный Стэнфордский университет.
Обновлено в 20:13
Космос

Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей

Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".
Обновлено в 03:03
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика

Путин подписал закон о надежном Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.
Обновлено в 11:38
Авто

Первый праворульный электрокар Tesla Model 3 появится в июне

Обновлено в 07:20
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Политика

Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено в 09:30
Здоровье

Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем

Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

В Стерлитамаке обнаженная женщина прошлась по улицам города. Видео опубликовано ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное