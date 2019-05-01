Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.

Политика Мадуро потребовал от США провести расследование деятельности Болтона Власти США должны провести расследование действий советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, обвинив Болтона в организации попытки переворота в республике.

Хоккей Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.

Шоу-бизнес Дочь Александра Абдулова растет его точной копией 12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.

Происшествия У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.

Общество Сбой произошел в работе Instagram Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе соцсети Instagram.

Шоу-бизнес Скончалась мать Марии Порошиной Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.

Политика Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, благодаря которому будут исправлены допущенные ошибки.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Финансы Как может измениться курс рубля после майских праздников Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.

Экономика Жители Бурятии зарабатывают на своем банкротстве миллионы Схема простая: берешь у банков в долг несколько миллионов, а потом объявляешь себя банкротом.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Армия и оружие Власти Венесуэлы назвали число пострадавших военных в ходе протестов Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес разместил пост в Twitter, в котором сообщил, сколько военнослужащих пострадали в ходе протестных акций в стране.

Общество Проблемы коттеджей, которые коснутся каждого Елена Андреева уверена, что основная проблема строительства малоэтажного жилья кроется в ее бессистемности.

Музыка Пригожин призвал «убрать руки от Алсу» По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.

Футбол «Барселона» нанесла крупное поражение «Ливерпулю» В Барселоне, на стадионе "Камп Ноу" прошел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Происшествия Китайская семья заплатила $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд Китайская семья заплатила 6,5 млн долларов, чтобы их дочь поступила в престижный Стэнфордский университет.

Космос Учёные Института астрономии РАН создали созвездия Мстителей Ученые из Института астрономии РАН и блогер Дмитрий Побединский представили созвездия, сформированные в честь выхода на большие экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Финал".

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Политика Путин подписал закон о надежном Рунете Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета (Рунета) в случае его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Политика Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.

Здоровье Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.