Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.

Музыка Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом» Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".

Происшествия Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.

Политика Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.

Общество На РЕН ТВ донесли в прокуратуру из-за сюжета о грядущем конце света Эксперт в сфере космонавтики Виталий Егоров пожаловался в прокуратуру на канал РЕН ТВ, обнародовавший информацию о столкновении Земли с гигантским астероидом.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Происшествия В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия В Петербурге во время демонстрации, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Футбол Дани Алвес: «Я не одобряю поступок Неймара» Защитник «ПСЖ» Дани Алвес высказался об инциденте, который произошел с его одноклубником и товарищем по сборной Бразилии Неймаром в финале Кубка Франции.

Футбол «Только победа»: Семак рассказал о подготовке к матчу с «Ахматом» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 27 тура между «Зенитом» и «Ахматом», который состоится в субботу в Грозном.

Политика Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.

Технологии Голландцы хотят восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера По словам представителей Concr3De, применение 3D-принтеров позволит восстановить внутреннее убранство собора в кратчайшие сроки.

Политика Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.

Шоу-бизнес Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.

Армия и оружие Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

Политика Власти Испании назвали ошибкой признание Гуайдо Иглесиас отметил, что министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель также считает неверным решением признание Гуайдо, несмотря на то, что официальных заявлений не делает.

Армия и оружие В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает РИА Новости.

Общество Новый император Японии Нарухито вступил на престол В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.

Игры С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.

Театры В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.

Политика Сколько Порошенко потратил на свое поражение на выборах? Движение «Честно» подсчитало, сколько стоило Петру Порошенко его поражение на выборах президента Украины.