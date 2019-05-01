Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК вчера в 11:13
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
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За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
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Украина выразила протест против упрощения получения гражданства РФ
Киев выразил Москве официальный протест по поводу упрощения процедуры получения паспортов РФ гражданами Украины, проживающими на отдельных территориях Донбасса.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Эксперты назвали скандал с «загрязненной нефтью» политическим оружием Кремля
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Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
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Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
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По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
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Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей
Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
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Здоровье
Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем
Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
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Происшествия
В Приморье с пятого этажа мужчина вытолкнул беременную девушку
Обновлено вчера в 19:33
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Происшествия
2 мая 2019 года исполняется пять лет со дня страшной трагедии в Одессе
Сегодня, 2 мая 2019 года, исполняется пять лет со дня трагедии в Одессе.
Обновлено в 00:32
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 03:34
Наука
Геологи и историки раскрыли секрет успехов Карфагена в войнах с Римом
Главным секретом успеха Рима в борьбе с Карфагеном, как недавно выяснили химики из Германии, было то, что армии Сципиона Африканского удалось захватить в начале III века до нашей эры Картахену, "Новый Город", и испанские серебряные рудники, снабжавшие драгоценным металлом всю экономику Пунической империи.
Обновлено 29 апреля в 15:00
Армия и оружие
В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Соединенные Штаты провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Путин подписал закон о надежном интернете
Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Здоровье
Названы рекомендации для улучшения потенции мужчин
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Обновлено вчера в 08:53
Здоровье
Четыре способа снижения артериального давления без лекарств назвали в сети
Названы четыре способа снижения артериального давления, которые не предполагают приема лекарственных препаратов.
Обновлено вчера в 09:27
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Дискретные видеокарты Intel Xe будут поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей
Как сообщает источник, процессорный гигант заявил, что архитектура новых GPU будет в том числе поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.
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На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
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Политика
Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабных изменениях в стране и призвал представителей всех ветвей власти внести предложения для исправления допущенных ошибок.
Обновлено вчера в 22:59
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У избитой в Париже российской журналистки выявили сотрясение мозга
"Ушиб и гематома левых плеча и предплечья, сотрясение мозга из-за нападения в ходе манифестации", - приводит РИА Новости выписку из парижского госпиталя.
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Португалия с 2020 года планирует отказаться от целлофановых пакетов
В скором времени туристы, приезжая в Португалию и отправляясь в магазин, не смогут пользоваться целлофановыми пакетами или одноразовыми пищевыми контейнерами.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Доклад Мюллера стал бестселлером в США
Доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году стал бестселлером.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона из-за утечки служебной информации с заседания Совета национальной безопасности о китайской телекоммуникационной компании Huawei.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Новосибирске прошла «Монстрация»
Около 1,2 тысячи человек приняли участие в «Монстрации» в Новосибирске – абсурдистском шествии с элементами карнавала.
Обновлено вчера в 04:51
Армия и оружие
Моряки ТОФ спасли экипаж «затонувшей» китайской субмарины
Экипажи спасательных судов Тихоокеанского флота и Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая в рамках учения "Морское взаимодействие-2019" "спасли" моряков затонувшей подлодки.
Обновлено в 00:35
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Два украинских города остались без горячей воды
Жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды.
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