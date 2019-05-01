Футбол

Голкипер Икер Касильяс перенес инфарктDP.RU вчера в 12:46

Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Инцидент произошел в ходе тренировки.
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Касильяс выложил из больницы и поблагодарил за поддержку

ProstoProSportвчера в 15:19

Касильяс: сильно перепугался, но сейчас все под контролем

РИА Новостивчера в 15:30

«Я спокоен». Первые слова Касильяса после операции

Sport.ruвчера в 15:13

«Ливерпуль» пожелал Касильясу скорейшего выздоровления

Советский спортвчера в 13:18

Касильяс написал близким из больницы: «Я в порядке»

Sports.ruвчера в 14:50

Касильяс опубликовал фото из больницы и поблагодарил всех за поддержку

Матч ТВвчера в 15:26

Кардиолог: Касильяс вернётся к нормальной жизни, но уйдёт из футбола

Чемпионатвчера в 16:50
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Политика

Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.
Обновлено вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Общество

В Москве атмосферное давление побило рекорд 1983 года

По его данным, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.). Согласно прогнозу, атмосферное давление в городе продолжит падение.
Обновлено в 00:54
Политика

Украина выразила России протест против упрощения получения гражданства

Киев выразил протест из-за упрощения процедуры получения российских паспортов украинцами, говорится в заявлении украинского МИД.
Обновлено вчера в 15:21
Наука

Биоразлагаемые пакеты не разлагаются годами, выяснили ученые

Обновлено вчера в 17:35
Гаджеты

Телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

По данным Nikkei, в основе телевизоров Huawei будут лежать очень мощные процессоры, которые не только обеспечат обработку изображения в 8К, но также они смогут работать с модемом 5G.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

В Тюмени врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую батарейку

В апреле в детском стационаре ОКБ № 2 в Тюмени врачи спасли девочку, которая за несколько дней до госпитализации проглотила батарейку.
Обновлено в 00:27
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Известные россияне призвали бойкотировать продукцию «Мираторга»

Обновлено вчера в 05:27
Футбол

Французский клуб подшутил над достижением Месси

Ранее Месси назвал ключ к победе над "Ливерпулем".
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Иркутске загорелся торговый центр

В Иркутске удалось ликвидировать пожар в торговом центре.
Обновлено в 01:17
Политика

Лавров и Помпео в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Венесуэле

Агрессивные шаги против Каракаса чреваты тяжелыми последствиями, заявил в разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие

Ракету «Бронебойщик» могут принять на вооружение в этом году

Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

Один человек пострадал в ДТП в Лефортовском тоннеле в Москве

В результате пострадал водитель легковой машины, его осматривают медики.
Обновлено вчера в 16:52
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Политика

Курт Волкер предостерег Владимира Зеленского от необдуманных шагов

Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер полагает, что избранный президент Незалежной Владимир Зеленский может лишиться доверия граждан в случае отказа от части территорий страны в пользу России для деэскалации конфликта в Донбассе, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 11:00
Хоккей

Радулов помог «Далласу» сравнять счет в серии с «Сент-Луисом»

Обновлено в 02:12
Музыка

Стал известен состав российского жюри на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 20:20
Хоккей

Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре

В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено вчера в 11:36
Авто

Улучшаем работу датчиков на Ладе — простой совет

На Весте указатель температуры антифриза работает некорректно.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Церковь отказалась развенчать брак Петросяна со Степаненко

Церковь отказала 73-летнему Евгению Петросяну в просьбе развенчать брак с 66-летней Еленой Степаненко.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

Три американских самолета-разведчика заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено вчера в 16:05
Культура

Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление

Обновлено вчера в 21:07
Транспорт

С 1 мая в России появились новые дорожные знаки

В России вступил в силу новый ГОСТ, который предусматривает появление новых дорожных знаков на территории страны, а также уменьшенных знаков.
Обновлено вчера в 04:24
Игры

Авторы порнороликов создают RPG Subverse

В позапрошлом месяце появилась информация о том, что разработчики студии FOW, которые являются авторами порнографических роликов на Source-движке, планируют создать RPG Subverse.
Обновлено в 01:28
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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