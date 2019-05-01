Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.

Музыка Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом» Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".

Политика Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Британии Напомню, это тот самый невменяемый человек, притворявшийся министром обороны Британии, который заявил, что «Россия должна отойти и заткнуться», — написала она в Facebook.

Армия и оружие Американские самолеты провели разведку у границ России У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.

Армия и оружие Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.

Наука Донорскую почку на место операции впервые доставил дрон Донорскую почку 44-летней пациентке, которая ждала операции восемь лет, из одного округа Америки в другой впервые доставили на дроне.

Финансы ФРС США сохранила ключевую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.

Происшествия В Ингушетии депутат украл невесту Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.

Спорт Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.

Происшествия У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.

Политика Петербургский омбудсмен — о Первомае: «Фактически это был разгон» Уполномоченный назвал беспрецедентный разгон согласованного первомайского шествия и жесткие задержания его участников «грубым нарушением прав человека, гарантированных Конституцией России».

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Происшествия Депутата Максима Резника заподозрили в курении марихуаны Как сообщает газета «Невские новости», один из жильцов прислали в редакцию видео, на котором видно, как депутат Законодательного cобрания Санкт-Петербурга Максим Резник стоит на балконе и курит.

Армия и оружие ВВС США впервые применили истребители F-35A в бою Два истребителя американских Военно-воздушных сил (ВВС) F-35A Lightning II в рамках операции «Непоколебимая решимость» нанесли воздушный удар по иракскому Вади-Ашаю (Wadi Ashai) в поддержку действий объединенной оперативной группы в Ираке.

Футбол Рэмзи попрощался с болельщиками «Арсенала» Сегодня стало известно, что полузащитник "Арсенал" Аарон Рэмзи пропустит остаток сезона из-за травмы.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Авто Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.

Армия и оружие Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.

Общество Голоса за дочь Алсу собирали на военном заводе Слухи об участии работников военного завода в скандале ранее появилась в издании Курск.com.

Происшествия Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.

Космос На авиасалоне в Ле-Бурже представят макет российской лунной базы Россия впервые представит макет национальной лунной базы на аэрокосмическом салоне «Ле Бурже-2019», следует из документации «Роскосмоса» на сайте госзакупок.