Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК вчера в 11:13

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.

Финансы Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.

Происшествия В Тольятти нашли пропавшую трехлетнюю девочку Напомним, в Тольятти 01.05.2019 г. в торговом центре "Акварель" пропала малолетняя девочка Саглам Кира Артемовна 14.08.2015 года рождения.

Общество Число довольных жизнью россиян резко уменьшилось Доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, снизилась до 73% в марте 2019 года, тогда как в октябре 2018 года этот показатель составлял почти 90%, — сообщили в Финансовом университете.

Культура Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.

Происшествия В торговом центре в Иркутске произошёл пожар Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.

Политика Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым Избранный президент Украины Владимир Зеленский в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина» объяснил свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Общество В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.

Музыка Billboard выбрал лучших исполнителей года В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.

Политика Путин подписал закон о надежном интернете Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам.

Общество Россиян предупредили о скором росте цен на продукты и напитки «На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора проекта Романа Майстера, который также добавил, что в первую очередь инфляция коснется алкогольных и безалкогольных напитков, мясных полуфабрикатов и готовых продуктов.

Футбол Барселона — Ливерпуль 3:0 Отличившись дублем в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем», аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси достиг отметки в 600 голов.

Политика МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.

Здоровье Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Физрук» Татьяна Храмова ждет ребенка Известность пришла к Татьяне Храмовой после сыгранной роли в сериале «Физрук».

Политика WP: Болтон подталкивает Трампа к вторжению в Венесуэлу Президент США Дональд Трамп не особо стремится проводить военную операцию на территории Венесуэлы, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Энергетика Россия в апреле немного не дотянула до выполнения сделки ОПЕК+ Россия в апреле 2019 года снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 197 тыс. баррелей в сутки, немного не дотянув до выполнения обязательств по сделке ОПЕК+, следует из слов министра энергетики РФ Александра Новака, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Общество Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.

Авто Назван топ-10 «проклятых» автомобилей Вошедшие в ТОП-10 транспортные средства по меньшей мере раз становились частью трагических событий либо освещались в теориях уфологов.

Экономика Средняя зарплата в Татарстане за январь-февраль выросла на 5% Стало известно, что в январе-феврале 2019 года средняя заработная плата жителей Татарстана выросла на 5%. Она достигла 34,2 тысяч рублей, сообщает Татарстанстат.