Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
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