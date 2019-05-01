Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступРБК 11:13

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI. Голкипер «Порту» почувствовал боль в ходе утренней тренировки, которую проводил главный тренер команды Сержиу Консейсау.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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