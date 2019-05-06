Футбол
Вратарь «Ньюкасла»: не хотел травмировать Салаха, я не такойЧемпионат 05:02
Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал об инциденте в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:3), в котором вингер красных Мохамед Салах получил травму после столкновения с ним.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Происшествия
СК назвал версии ЧП в Шереметьево
Обновлено в 03:51
Происшествия
На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»
На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Блогеры отреагировали на шутку якобы сотрудников Шереметьево на «посадку с огоньком»
В социальных сетях гневно отреагировали на видеозапись, на которой, как утверждается, сотрудники столичного аэропорта Шереметьево следят через камеры наружного наблюдения за огненной посадкой Sukhoi Superjet 100 и обмениваются колкими замечаниями на эту тему.
Обновлено в 05:04
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новую Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Туве задержан последний участник побега из изолятора
Полиция задержала последнего из девяти заключенных, сбежавших из изолятора в Туве, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы в понедельник проведет прения сторон по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, возбужденному из-за серии драк в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В Петербурге до конца года расселят более трех тысяч коммуналок
В Петербурге в 2019-м году планируется расселить свыше трех тысяч коммунальных квартир.
Обновлено в 04:52
Экономика
Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
При приземлении у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Обновлено вчера в 20:38
Кино
В новой серии «Игры престолов» в кадр попал стаканчик из «Старбакса»
Наиболее внимательные и дотошные зрители обратили внимание на стаканчик из «Старбакса», который попал в финальный монтаж серии.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Киркоров лишился речи после смерти детей
Обновлено в 04:11
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Источники утверждают, что некоторые руководители киностудии обеими руками за то, чтобы прекратить сотрудничество с Деппом, мотивируя это тем, что его судебные тяжбы могут негативно сказаться на самих фильмах (а актер, согласно контракту, должен сняться в пяти фильмах популярной франшизы).
Обновлено в 05:02
Общество
Сегодня в России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая 2019 года все мессенджеры обязаны производить идентификацию пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 01:03
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Политика
Китай отказался обсуждать ядерное разоружение
Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
В порт Одессы зашел британский военный корабль
В порт Одессы зашел корабль Военно-морских сил Великобритании «Эхо». Об этом сообщают «Українські Новини».
Обновлено в 04:59
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Участник Казанского марафона умер во время забега
В столице Татарстана в ходе международных соревнований Казанский марафон умер бегун 1981 года рождения.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Солистка «Фристайла» вышла из комы и открыла глаза
Состояние впавшей в кому солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо изменилось, написал у себя в инстаграме продюсер коллектива "Ласковый май" Андрей Разин.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия
Актер Игорь Фурманюк госпитализирован после ДТП в Москве
Российский актер Игорь Фурманюк попал в ДТП в Москве.
Обновлено в 06:07
Наука
Эксперты рассказали, как распознать психопата в разговоре
Обновлено в 03:19
Общество
Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета
Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24