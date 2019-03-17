Футбол

Вратарь «Наполи» Оспина потерял сознание в матче с «Удинезе»Спорт-Экспресс 01:33

Наполи — Удинезе
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Петр Зелиньски
11′
13′
Сандро
Амин Юнес
17′
Хосе Кальехон
26′
30′
Кевин Лазанья
36′
Секо Фофана
Давид Оспина
Алекс Мерет
44′
Амин Юнес
Симоне Верди
56′
Аркадиуш Милик
57′
64′
Сандро
Сванте Ингельссон
68′
Хидде Тер Авест
Себастьен Де Майо
Дрис Мертенс
69′
86′
Йенс Стрюгер Ларсен
Стефано Окака-Чука
Кевин Малькюи
Эльсеид Хюсай
86′
Голкипер "Наполи" Давид Оспина не смог продолжить матч 28-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" (4:2). Футболист из-за травмы головы потерял сознание в конце 1-го тайма. Колумбиец получил удар в голову в дебюте встречи в столкновении с игроком соперника Игнасио Пуссетто.
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Вратарь «Наполи» потерял сознание во время матча

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