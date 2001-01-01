Футбол
Вратарь «Монако» перешел в «Лорьян»Sportbox.RU 10:21
Голкипер «Монако» Поль Нарди стал игроком «Лорьяна». Отмечается, что 25-летний игрок уже прибыл в расположение «Лорьяна».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Политика
Лидер партии Зеленского высказался о русском языке для Донбасса
Лидер партии сторонников президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более широком использовании русского языка в Донбассе и других регионах страны.
Обновлено в 10:43
Политика
Глава ФБР обвинил Россию в попытках повлиять на выборы в США
Россия по-прежнему вмешивается в избирательные процессы США. Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в Сенате.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета
Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:08
Общество
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Политика
Савченко прокомментировала своё поражение на выборах в Раду
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном округе в Донецкой области и получившая по итогам выборов только восемь голосов избирателей, прокомментировала своё непопадание в новый состав украинского парламента.
Обновлено в 08:56
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Названы помогающие похудеть морепродукты
Обновлено в 09:52
Происшествия
На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля
Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Футбол
Кононов высказался о сопернике «Спартака» в квалификации ЛЕ
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов прокомментировал результаты жеребьёвки третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 06:21
Общество
Дизайнерскую схему метро разработали в Петербурге
В соцсетях опубликована первая красивая схема метро Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:11
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Обновлено в 05:29
Экономика
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров в стихотворной форме публично унизил Ксению Собчак
Накануне, 22 июля, Собчак опубликовала в соцсети видео с пресс-конференции, где Шнуров, отвечая на вопрос о "самом интересном сопернике в стихотворных батлах", сказал: "Богомолов, который писал за Собчак".
Обновлено в 10:14
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Происшествия
Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»
Обновлено в 08:26
Происшествия
Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии
Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».
Обновлено в 11:05
Авто
Jaguar подтвердил выпуск новых моделей
Jaguar F-Pace был хитом марки — в 2018 году модель разошлась тиражом в 23 520 по всей Европе и еще 14 752 в США.
Обновлено в 02:40
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 08:06
Происшествия
Киргизия и Таджикистан договорились о патрулировании общей границы
Бишкек и Душанбе приняли решение вместе патрулировать спорные участки общей границы после столкновений жителей двух государств на приграничной территории, сообщили в администрации Баткенской области Киргизии.
Обновлено в 09:51
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17