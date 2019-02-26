Вратарь «Манчестер Юнайтед» отказался от зарплаты €20,4 млн в годГазета.Ru 14:59

Вратарь Давид де Хеа отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт". По информации Evening Standard, клуб предложил испанскому голкиперу новое соглашение с зарплатой €20,4 млн в год, но футболист ответил отказом.

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» отказался от зарплаты €20,4 млн в год

Спорт день за днем

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