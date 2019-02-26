Футбол
Вратарь «Манчестер Юнайтед» отказался от зарплаты €20,4 млн в годГазета.Ru 14:59
Вратарь Давид де Хеа отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает "Советский спорт". По информации Evening Standard, клуб предложил испанскому голкиперу новое соглашение с зарплатой €20,4 млн в год, но футболист ответил отказом.
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Давид Де Хеа отказался продлевать контракт с «МЮ». Ему предложили 20 млн евро в год
Спорт день за днем15:07
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Политика
Новак назвал транзит газа через Украину самым дорогим
В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа Украине и транзит газа через территорию страны в Европу.
Обновлено в 12:02
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Ополчение ЛНР задержало украинского диверсанта
Обновлено в 15:54
Энергетика
Новак: цены на бензин в 2019 году могут вырасти не более чем на 4,3%
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Обновлено в 16:33
Общество
Российские вузы повысили свою узнаваемость в мире
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Политика
WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию
По словам источников газеты, кибератака проводилась для того, чтобы "помешать россиянам развернуть кампанию по дезинформации, которая бы поставила под сомнение результаты выборов".
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Обновлено в 16:44
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Украина может отказаться от участия в «Евровидении-2019»
Украина может отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году после скандала с победительницей национального отбора певицей Maruv.
Обновлено в 14:20
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Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
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СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ
В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено в 14:38
Политика
Адвокат Бутиной сообщил сроки вынесения приговора
Дрисколл подчеркнул, что как сторона обвинения, так и сторона защиты заинтересованы в депортации Бутиной в Россию после оглашения приговора.
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Шоу-бизнес
Марата Башарова лишили работы после избиения жены
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти замену актеру Марату Башарову после того, как стало известно, что он избил жену.
Обновлено в 15:07
Общество
Суд не смог развести Аршавина с Казьминой
На суде интересы супругов представляли их юристы. Адвокат Казьминой утверждает, что Аршавин требует "огромные деньги" от супруги.
Обновлено в 12:19
Здоровье
В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России
— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено в 08:47
Политика
Небензя призвал срочно эвакуировать людей из «Эр-Рукбана»
Постпред России при ООН Василий Небензя призвал расформировать сирийский лагерь беженцев Рукбан и эвакуировать оттуда всех желающих, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:46
Политика
Юрий Борисов: Серийный выпуск лайнера МС-21 перенесен на 2021 год
Борисов уточнил, что несмотря на санкции к концу 2020 планируется получить сертификат, а после (в 2012 году) — выйти на серийное производство.
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Политика
Волкер пригрозил ужесточением санкций против РФ из-за Крыма
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер написал во вторник в своем Твиттере, что Вашингтон намерен "сохранять и ужесточать санкции", пока Крым не будет возвращен Украине.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Бывший директор ФБК Рубанов объявлен в федеральный розыск
Бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова объявили в федеральный розыск, говорится в базе розыска МВД РФ.
Обновлено в 09:00
Политика
В Госдуму внесен проект об электронном голосовании на выборах в Москве
Во вторник группа депутатов внесла в Госдуму законопроект "О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва".
Обновлено в 13:56
Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
Заседание, на котором депутаты голосовали за лишение гендиректора совхоза мандата, проходило без участия Грудинина.
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Происшествия
Полковника ФСБ и экс-сотрудника «Касперского» осудили за госизмену
Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Кокорина и Мамаева оставили под арестом
Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу, полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 апреля, передает корреспондент RNS из зала суда.
Обновлено в 04:16
Футбол
«Арсенал» перенес матч с ЦСКА из Тулы в Грозный
«Арсенал» не сможет сыграть матч с ЦСКА на домашнем стадионе в Туле из-за неудовлетворительного состояния газона.
Обновлено в 13:03
Авто
Названы автомобили, которые ржавеют через три года после покупки
Обновлено вчера в 08:54
Политика
Кортеж Порошенко чуть не застрял посреди разбитой дороги под Львовом
Мэр Червонограда Андрей Залевский опубликовал в Facebook видео, на котором кортеж президента Украины Петра Порошенко с трудом пробирается по разбитой дороги во Львовской области.
Обновлено в 12:21
Экономика
Медведев поручил найти способы увеличить доходы россиян
Премьер-министр России Димитрий Медведев поручил провести анализ доходов россиян, чтобы определить меры по их увеличению, следует из списка поручений, опубликованных на сайте правительства.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Российских военных осудили за танковый выстрел по своим
Обновлено в 07:41
Интернет
WhatsApp ввел ограничения для борьбы с распространением паники
Американская компания WhatsApp, создавшая одноименный мессенджер, ввела ограничения в работу программы для борьбы с распространением панических слухов.
Обновлено в 12:47