Футбол

Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»Вести.Ru 04:19

Вратарь сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал, что не собирался покидать "железнодорожников", потому что хочет выступать в нашей стране только за одну команду. Также он сообщил, что никогда не перейдет в столичный "Спартак".
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