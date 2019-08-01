Вратарь сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал, что не собирался покидать "железнодорожников", потому что хочет выступать в нашей стране только за одну команду. Также он сообщил, что никогда не перейдет в столичный "Спартак".

Вратарь «Локомотива» Гильерме: никогда не перейду в «Спартак»

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