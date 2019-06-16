Футбол
Вратарь Лодыгин не получит от «Зенита» новый контрактЭкономика сегодня 16:06
Голкипер Юрий Лодыгин нынешнем летом уйдет из петербургской команды «Зенит» на правах свободного агента. Эти сведения подтвердил генеральный директор клуба Александр Медведев. По словам Медведева, новый контракт Лодыгину не будет предложен.
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с чего всё началось
Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.ТАСС11:48
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