Вратарь Лодыгин не получит от «Зенита» новый контрактЭкономика сегодня 16:06

Контракт Юрия Лодыгина, который был арендован греческим "Олимпиакосом" на вторую часть сезона-2018/19, истекает в конце июня. "Новый контракт Лодыгину мы предлагать не будем, мы вратарскую линию сформировали", - сказал Медведев.

с чего всё началось

Голкипер Юрий Лодыгин нынешнем летом уйдет из петербургской команды «Зенит» на правах свободного агента. Эти сведения подтвердил генеральный директор клуба Александр Медведев. По словам Медведева, новый контракт Лодыгину не будет предложен.

Вратарь Лодыгин не получит от «Зенита» новый контракт

Политика Володин проведет заседание Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в Минске Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник проведет заседание 56-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое пройдет в Минске.

Здоровье Медики рассказали о влиянии травяных чаев на здоровье Многие утверждают, что травяные чаи обладают невероятными целебными свойствами, однако медики к таким заявлениям относятся скептически.

Политика США поучаствуют в международной встрече по безопасности в Уфе США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе, которая пройдёт с 18 по 20 июня.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Экономика Производитель чипов из США Broadcom оценил потери от проблем в отрасли Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.

Экономика Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

Футбол СМИ: ПСЖ может продать Неймара Как сообщает L’Equipe, ПСЖ готов продать нападающего Неймара в случае, если клубу поступит выгодное предложение.

Кино Объявлены победители «Кинотавра» Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.

Происшествия 17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.

Здоровье Эксперты назвали главные опасности офисной работы Британские специалисты считают офисную работу опасной для здоровья человека.

Общество «Буше» пригубит вина В компании полагают, что на московском рынке сегмент натуральных вин пока недостаточно представлен и в нем есть возможности для развития.

Политика Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.

Авто В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4 В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).

Политика Лолита ответила на скандал с шуткой о Крыме Напомним, Никитенко вспомнила старую шутку Александра Цекало, которая прозвучала в новогодней программе 1999 года.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Анна Семенович сообщила поклонникам в Instagram, что отравилась вареным языком. Она разместила в разделе «истории» снимок с капельницей.

Наука В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.

Политика Борис Джонсон пропустил первый теледебаты кандидатов на пост Мэй Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не пришел на первые теледебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании.

Политика Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.

Музыка Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.