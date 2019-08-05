Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»REGNUM 01:59
Бельгийский вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле стал игроком «Брюгге». Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба. Отмечается, что 31-летний голкипер подписал с «Брюгге» контракт, рассчитанный на пять лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:00, Ашберн
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Парни, устроившие смертельную аварию на Малышева, угнали машину
Виновники аварии на Малышева-Московской, в которой погибли два человека, ехали не на своей машине, а на угнанной.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Правозащитнику не дали договорить с обвиняемым
Позднее члены ОНК ознакомились с медицинской картой обвиняемого, исходя из данных которой следует, что с момента поступления в СИЗО у Фахраджона Нозимова минимум трижды появлялись ушибы челюсти, множественные ссадины шеи и запястий, гематомы.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу
Обновлено в 04:40
Экономика
«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка
В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.
Обновлено в 02:35
Общество
Священник рассказал о раскаянии Чарльза Дарвина
Обновлено в 04:17
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52
Политика
Рябков назвал США «могильщиками ДРСМД»
США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина за прекращение действия сделки полностью лежит на Вашингтоне.
Обновлено в 04:46
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
При взрыве в центре Каира погибли 16 человек
Шестнадцать человек погибли, еще 21 получили ранения при взрыве кислородного баллона в центре Каира, сообщает местное издание Egyptian streets со ссылкой на официального представителя минздрава Египта.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Политика
На Украине завели уголовное дело о взятке, связанное с Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины завело уголовное дело по факту заявления главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана.
Обновлено в 04:28
Технологии
«Яндекс.Такси» проведет мониторинг усталости водителей такси
«Яндекс.Такси» проведет мониторинг по определению усталости водителей.
Обновлено в 04:25
Политика
Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за событий в Москве
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в связи с массовыми задержаниями в ходе митингов в Москве.
Обновлено в 02:41
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Обновлено в 01:45
Гаджеты
Xiaomi патентует смартфон с солнечной батареей
Обновлено вчера в 16:33
Политика
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 04:50
Политика
Украинский политолог признался, зачем ездит на российское телевидение
Политические ток-шоу на российских телеканалах значительно превосходят украинские в профессионализме, а также являются хорошей школой для политологов и экспертов из Киева.
Обновлено вчера в 09:16
Футбол
Гус Тил заявил, что «Спартак» видит в нем «десятку»
"Спартак" видит меня как десятого номера.
Обновлено в 04:36
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Спорт
Евгений Трефилов покинул пост наставника сборной России по гандболу
Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов принял решение завершить свою работу в команде в качестве наставника.
Обновлено в 04:29
Финансы
Юань опустился до минимума за 11 лет
Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:17
Транспорт
В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала экстремальный шпагат
В недавнем фото, выложенным в Instagram, балерина опубликовала свой новый шпагат, сделанный в достаточно экстремальных условиях - находясь на носу катера, в то время, когда он двигался по морю.
Обновлено в 02:13
Экономика
«Мосбиржа» создает Сектор устойчивого развития и меняет правила листинга
"Московская биржа" создает Сектор устойчивого развития при поддержке Минэкономразвития России. Об этом сообщила торговая площадка.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Полиция установила личность стрелка в Огайо
Полиция идентифицировала личность стрелявшего в Огайо, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалёку от места стрельбы - в городе Беллбрук, сообщает телеканал CBS.
Обновлено вчера в 12:24
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34