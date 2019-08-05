Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»REGNUM 01:59

Бельгийский вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле стал игроком «Брюгге». Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба. Отмечается, что 31-летний голкипер подписал с «Брюгге» контракт, рассчитанный на пять лет.
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