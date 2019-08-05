Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешёл в «Брюгге»REGNUM 01:59
Бельгийский вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле стал игроком «Брюгге». Об этом сообщается на сайте бельгийского клуба. Отмечается, что 31-летний голкипер подписал с «Брюгге» контракт, рассчитанный на пять лет.
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В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса
Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
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Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
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Общество
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Обновлено в 05:49
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Роскомнадзор признал «пиратскими» 33 сайта
Отмечается, что ранее от администраторов 39 сайтов потребовали удалить пиратский контент, однако руководство 33 сайтов не исполнило решение суда.
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Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Следственный комитет России начал проверку по факту гибели зацепера на крыше скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 06:11
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
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Россия установила новый рекорд на «Танковом биатлоне»
Российские участники показали лучший результат на трассе, побив собственный рекорд 2017 года, сообщил начальник главного управления боевой подготовки, генерал-полковник Иван Бувальцев.
Обновлено вчера в 10:08
Интернет
Amazon разрешил отключить прослушку голосовых записей
Владельцы "умных" устройств, работающих на основе голосового ассистента Amazon Alexa, теперь могут отказаться от участия в программе, в рамках которой "Амазон" прослушивает голосовые записи пользователей для улучшения качества своих сервисов.
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Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
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Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Общество
В Москве отменили развод караулов на Соборной площади 10 августа
"В связи со служебной занятостью военнослужащих Президентского полка 10 августа 2019 года церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади проводиться не будет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Осужденный найден мертвым в «Бутырке»
Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в одной из камер «Бутырки» был обнаружен труп 28-летнего москвича.
Обновлено в 05:02
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
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Футбол
Гус Тил: мне нравятся амбиции «Спартака»
Голландец заявил, что его привлекают амбиции клуба и организация. "Спартак" – клуб с большой фанатской базой и историей.
Обновлено в 05:58
Политика
В ДНР открыта онлайн регистрация на получение российских паспортов
Государственное предприятие "Почта Донбасса" запустило в работу портал госуслуг, с помощью которого жители Донецкой народной республики (ДНР) смогут онлайн записаться в электронную очередь на получение российских и республиканских паспортов.
Обновлено в 05:36
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Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с ученым Чарльзом Дарвином, который умер в 1882 году.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Иран задержал ещё один иностранный танкер
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Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал молдавского политика Плахотнюка
Тверской суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества.
Обновлено в 06:02