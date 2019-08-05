Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешел в «Брюгге»МонаВиста 02:28
5 августа стало известно, что «Брюгге» купил у английского «Ливерпуля» голкипера Симона Миньоле за 9 миллионов евро.
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Происшествия
В результате мощного взрыва в Каире погибли 17 человек
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Японии создать военно-космическое подразделение
Власти Японии решили создать в стране военно-космическое подразделение Сил самообороны.
Обновлено в 01:02
Политика
МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
Китай попросил госпредприятия прекратить импорт сельхозпродукции из США
Власти Китая попросили местные государственные предприятия приостановить импорт американской сельскохозяйственной продукции на фоне эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими в мире экономиками, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 02:24
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
Общество
В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала лета
Сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в Москве ночь с 4 на 5 августа стала самой холодной с начала лета.
Обновлено в 01:45
Общество
В Минюсте назвали самые популярные месяцы для свадеб
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов показал подросшего сына от Юлии Снигирь
Актер Евгений Цыганов показал подросшего сына, которого ему родила актриса Юлия Снигирь. Мальчик появился на свет в марте 2016 года.
Обновлено в 01:47
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
На Украине показали новые тесты парашютной системы «Сокол» по «стандартам НАТО»
На Украине военнослужащими продолжается тестирование парашютной системы «Сокол» типа «крыло».
Обновлено в 00:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Дибалы
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами
Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации
Посадка прошла успешно, в ходе нее никто не пострадал. Ранее самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности.
Обновлено вчера в 14:13
Культура
Сын Вилли Токарева не смог назвать причину смерти отца
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Следователи начали проверку после гибели зацепера на крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Санкт-Петербурга в Москву.
Обновлено в 03:22
Политика
20 лет назад Путину предложили должность президента РФ
5 августа 1999 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин позвал к себе в кабинет директора ФСБ Владимира Путина и предложил ему должность главы правительства, а заодно подумать и о "самой высокой должности".
Обновлено в 02:38
Музыка
Дженнифер Лопес отметила юбилей на стадионе в Москве
Американская певица Дженнифер Лопес 4 августа дала концерт в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:11
Экономика
Поставки российского угля на Украину упали на 85%, пишут СМИ
По информации ведомства, поставки угля на Украину в июне 2019 года сократились на 85,3%, или на 750 тыс. тонн по сравнению с показателями прошло года.
Обновлено в 03:18
Авто
На тестах замечен гибридный Hyundai Elantra GT PHEV
Не исключено, что гибридную силовую установку новинка позаимствует у Kia Ceed PHEV.
Обновлено в 00:41
Политика
Председатель Мосгоризбиркома назвал истинную цель независимых кандидатов в Мосгордуму
Оппозиционные политики, выдвинувшиеся в Мосгордуму и получившие отказ в регистрации не преследовали цели по сбору подписей и по избранию в городское заксобрание, соцопросы им отводили не больше 1% голосов, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов "Российской газете".
Обновлено в 02:16
ЖКХ
Жителей украинского города оставили без горячей воды из-за долгов
Жителей города Энергодара Запорожской области Украины оставили без горячей воды из-за долгов за электроэнергию.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Энергетика
Михельсон стал главным конкурентом Миллера в Европе
Главным конкурентом государственной компании «Газпром», которой руководит Алексей Миллер, на европейском рынке в первом полугодии 2019 года стало частное предприятие «НОВАТЭК», чьим председателем правления является Леонид Михельсон.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Жуткое ДТП на Малышева прокомментировала полиция
По факту гибели людей в аварии в центре Екатеринбурга началась проверка, материалы для уголовного дела пока собирают следователи / В полиции Екатеринбурга началась проверка по факту аварии, произошедшей утром 4 августа в центре города.
Обновлено вчера в 06:04
Экономика
Российская валюта рискует продолжить снижение на фоне дополнительных санкций от США - ИФК «Солид»
Локально российская валюта рискует продолжить снижение на фоне дополнительных санкций от США.
Обновлено в 02:29
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено 03 августа в 16:43
Футбол
«Манчестер Сити» показал победный танец Уокера в раздевалке
«Манчестер Сити» показал победный танец защитника «горожан» Кайла Уокера после победы в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 13:16