Футбол
Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешел в «Брюгге»МонаВиста 02:28
5 августа стало известно, что «Брюгге» купил у английского «Ливерпуля» голкипера Симона Миньоле за 9 миллионов евро.
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Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Комбинат «РусАла» остановил работу из-за пожара на военных складах
Крупнейший производитель глинозема в России - Ачинский глиноземный комбинат "РусАла" - решил остановить работу из-за горящего склада боеприпасов.
Обновлено в 09:56
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск.
Обновлено в 09:53
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Политика
Путин поручил наблюдать за шагами США по развитию программы РСМД
В связи с ситуацией Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки «самым тщательным образом наблюдать» за шагами американской стороны по разработке, производству и размещению РСМД.
Обновлено в 09:19
Интернет
Instagram и WhatsApp решили переименовать
Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".
Обновлено 03 августа в 13:22
Транспорт
Движение по развязке ЗСД с Новым шоссе откроют в сентябре
Планируется, что полностью движение будет открыто в ноябре текущего года.
Обновлено в 10:17
Футбол
Лукаку тренируется с «Андерлехтом»
Обновлено в 10:10
Политика
Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США
Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал демократов и республиканцев в Конгрессе ужесточить закон о продаже оружия и принять иммиграционную реформу после двух инцидентов со стрельбой - в Эль-Пасо в Техасе и Дейтоне в Огайо.
Обновлено в 09:34
Авто
Россияне потратили на покупку иномарок триллион рублей
Самой доходной в первом полугодии стала продукция корейской марки KIA, которая обошлась россиянам в 148 млрд рублей.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Следком начал проверку из-за гибели зацепера на крыше «Сапсана»
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Казанский вокзал в Москве эвакуировали из-за задымления
Дым затянуло в помещение вокзала. Всего из здания вокзала вывели около 350 человек.
Обновлено в 10:41
Политика
Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле
Украинский интернет-пользователь под ником David Plaster рассказал о "международном скандале" из-за российского флага в отеле в испанском городе Салоу.
Обновлено в 10:07
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Общество
Священник РПЦ рассказал о беседе с Чарлзом Дарвином
Обновлено в 08:07
Происшествия
Наркобарон притворился дочерью и пытался бежать из тюрьмы в Бразилии
Дерзкую попытку побега совершил 42-летний наркобарон в Бразилии, переодевшись в свою 19-летнюю дочь.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Стеша Маликова опубликовала трогательное фото с братом на пляже
На снимке девушка сидит на песке на пляже, а очаровательный белокурый Марк в шляпе, как и полагается джентельмену, примостился рядом с сестричкой.
Обновлено в 08:12
Общество
Стало известно, когда в Москву вернется летнее тепло
Летнее тепло вернется в Москву к следующей среде.
Обновлено вчера в 03:54
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Происшествия
Трамп дал указание ввести смертную казнь за массовые убийства
Президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по введению смертной казни за массовые убийства.
Обновлено в 10:36
Здоровье
В Тульской области появятся электронные рецепты
Электронные рецепты внедрят в больницах Тульской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» уже в 2020 году.
Обновлено в 09:17
Недвижимость
Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
Обновлено в 06:10
Гаджеты
ZTE начала продажи первого 5G-смартфона
Китайская компания ZTE начала продажи первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G под названием Axon 10 Pro.
Обновлено в 03:44
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим»
Боевики атаковали российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии реактивными снарядами, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 10:42