Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Миньоле перешел в «Брюгге»МонаВиста 02:28

5 августа стало известно, что «Брюгге» купил у английского «Ливерпуля» голкипера Симона Миньоле за 9 миллионов евро.
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