Футбол

Голкипер «Ливерпуля» был заменен в матче с «Норвичем» из-за травмыГазета.Ru 17:15

Страж ворот "Ливерпуля" Алисон Бекер получил травму в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Норвич Сити". Встреча закончилась со счетом 4:1.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон получил травму в первом матче АПЛ

Sport24.ru15:50

Алиссон травмировался в первом матче АПЛ

Матч ТВ16:22

«Ливерпуль» в первом туре АПЛ разгромно обыграл «Норвич» и потерял Алиссона из-за травмы

Спорт-Экспресс16:56

Алиссон получил травму

Soccer.ru16:01

«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Алисон заменён в 1-м тайме из-за травмы

Чемпионат16:00

Алиссон травмировался в первом матче АПЛ

Sportbox.RU16:22

Алиссон получил травму в 1-м тайме матча с «Норвичем». Его заменил Адриан

Sports.ru15:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Происшествия

В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча

Обновлено в 15:55
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Бывшего президента Киргизии арестовали

Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отправили в СИЗО на срок до 26 августа. Ему предъявили обвинение в коррупции.
Обновлено в 01:58
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика

В посольстве США назвали «очень смелым шагом» звонок Зеленского Путину

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что решение украинского руководства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину является смелым шагом.
Обновлено в 14:54
Экономика

ВТБ приобрел 50% +1 акция группы компаний РТК

ВТБ и акционеры группы компаний "Рустранском" (РТК) закрыли сделку по приобретению группой ВТБ 50% +1 акция многопрофильного железнодорожного холдинга ГК РТК, сообщила пресс-служба банка.
Обновлено в 15:49
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Футбол

Заместитель главы селекционной службы «Спартака» Аверьянов покинул свой пост

Как ранее сообщал "СЭ", заместитель главы селекционной службы "Спартака" Александр Аверьянов покинул свой пост.
Обновлено в 16:42
Теннис

Хачанов победил Зверева и сыграет с Медведевым в полуфинале в Монреале

Обновлено в 16:05
Политика

Захарова оценила решение Украины по поводу российского самолёта

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новость о том, что Украина разрешила самолёту из России осуществить перелёт над своей территорией для обхода грозового фронта.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Помпео заявил о сближении позиций Турции и США по Сирии

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о сближении позиций Соединенных Штатов и Турции на переговорах по Сирии.
Обновлено в 14:57
Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке

Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Здоровье

Кардиохирург опроверг пользу красного вина

Заведующий отделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 03:26
Наука

Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей

Японские изобретатели из Высшей школы медиа и дизайна Университета Кейо сконструировали робот-хвост, который призван улучшить баланс и ловкость носителя.
Обновлено 07 августа в 04:00
Политика

Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату»

Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Обновлено в 15:55
Гаджеты

В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865

По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.
Обновлено в 15:34
Политика

Трамп допустил возможность «сделки» Зеленского с Путиным

Президент СЩА Дональд Трамп допустил возможность "сделки" между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Транспорт

Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту

Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Наука

Ученые выявили группу крови долгожителей

При четвертой группе крове часто встречается порок сердца. Также эти люди часто болеют различными инфекциями.
Обновлено 07 августа в 14:43
Политика

Первое заседание нового созыва украинской Рады пройдет 29 августа

Первое заседание нового созыва Верховной рады Украины пройдет 29 августа.
Обновлено в 10:28
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Норвичем» в матче 1-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 16:56
Общество

Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Теннис

Осака возглавит рейтинг WTA после поражения Плишковой в Торонто

Поражение Плишковой гарантировало японке Наоми Осаке первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого будет опубликована 12 августа.
Обновлено в 17:15
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га

Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Норвич Сити
Спортивный клуб
Norwich City Football Club
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное