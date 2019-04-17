Футбол
Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствиеМатч ТВ 04:41
Футбольная ассоциация Англии не станет наказывать голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси за нацистское приветствие. Представители независимой комиссии в своем докладе отметили, что Хеннесси показал огромные пробелы в знании истории, которые касаются Гитлера, фашизма и нацизма.
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Вратарь «Кристал Пэласа» заявил, что не знал, как выглядит нацистское приветствие
Sportmail.ruвчера в 11:52
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