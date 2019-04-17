Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствиеМатч ТВ 04:41

Футбольная ассоциация Англии не станет наказывать голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси за нацистское приветствие. Представители независимой комиссии в своем докладе отметили, что Хеннесси показал огромные пробелы в знании истории, которые касаются Гитлера, фашизма и нацизма.

Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствие

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