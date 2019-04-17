Футбол

Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствиеМатч ТВ 04:41

Футбольная ассоциация Англии не станет наказывать голкипера «Кристал Пэлас» Уэйна Хеннесси за нацистское приветствие. Представители независимой комиссии в своем докладе отметили, что Хеннесси показал огромные пробелы в знании истории, которые касаются Гитлера, фашизма и нацизма.
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Голкипер «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистский жест

Советский спорт05:00

Вратарь «Кристал Пэласа» заявил, что не знал, как выглядит нацистское приветствие

Sportmail.ruвчера в 11:52

Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствие

Sportbox.RU04:41

Футболиста не накажут за нацистский жест, так как он ничего не знал о Гитлере

Газета.Ru03:50

Вратаря «Кристал Пэлас» не будут наказывать за нацистское приветствие. Он не знал, кто такой Гитлер

Sport24.ru03:01

FA: «Хеннесcи не знал, что такое нацистское приветствие»

Soccer.ruвчера в 09:55

Вратарь «Кристал Пэлас» не будет наказан за нацистское приветствие

Матч ТВ04:41
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Происшествия

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт

Писатель Дмитрий Быков, которому стало плохо по дороге в Уфу, госпитализирован в больницу с подозрением на инсульт, его состояние остается тяжелым, сообщили РИА Новости в Минздраве Башкирии.
Обновлено в 06:17
Здоровье

Роспотребнадзор заявил о росте ожирения среди россиян

Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле

Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Технологии

Boston Dynamics показала, как упряжка роботов тянет за собой грузовик

В Boston Dynamics наглядно продемонстрировали, как их уникальные роботы тянут за собой грузовик, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 03:56
Политика

Как Трамп сам себя загнал в угол в Венесуэле

Дональд Трамп очевидно не знает, что дальше делать.
Обновлено в 04:13
Политика

Порошенко согласился провести дебаты на условиях Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях.
Обновлено в 05:15
Политика

Юрия Грудинина назначили главой «Ильюшина»

Обновлено в 04:22
Политика

Дмитрий Медведев начал отчет о работе правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев начал отчет о работе правительства РФ за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте трогательно поздравила отца с 74-летием

Кристина Орбакайте трогательно поздравила отца Миколаса Орбакаса, который 16 апреля отпраздновал день рождения, с 74-летием.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Ростовской области связали и ограбили Владимира Зеленского

Telegram-канал уточняет, что тёзка кандидата в президенты Украины — местный фермер Владимир Зеленский отдыхал со своей супругой, когда к ним ворвались налётчики в масках.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг

Экс-участница коллектива «Тату» Юлия Волкова похудела до 45 кг. Певица в 34 года воспитывает двоих детей.
Обновлено в 01:35
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Политика

Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Петросян возвращается на Первый канал

Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия

Мосгорсуд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:12
Политика

Бывшего президента Судана отправили в тюрьму

Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".
Обновлено в 06:16
Общество

С омички требуют налог на цветы, которые ей подарила мэрия за младенца

В мэрии заявили, что женщину предупреждали о налоге и она даже оставила соответствующую подпись.
Обновлено в 04:07
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Политика

Кабриолеты Aurus принимают участие в репетиции парада Победы

В Министерстве обороны РФ подтвердили, что российские автомобили Aurus задействованы в подготовке к военному параду в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:32
Экономика

Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Общество

ФБК заявил о возможных махинациях экс-мэра Хабаровска с недвижимостью

Хабаровской отделение Фонда борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального 17 апреля опубликовало масштабное расследование, касающееся бывшего мэра Хабаровска Александра Соколова.
Обновлено в 04:19
Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Транспорт

На Арбате заменят бетонную плитку

Обновлено в 05:19
Политика

Медведев призвал избежать нового демографического «русского креста»

В подписанной президентом Владимиром Путиным программе развития России до 2024 года демография названа одним из приоритетных направлений.
Обновлено в 05:41
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено вчера в 17:54
Технологии

Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика

Кремль не видит ограничений на подачу Бергом прошения о помиловании

Нет никаких ограничений на подачу прошения о помиловании норвежцем Фруде Бергом, осужденным в РФ за шпионаж, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:22
Авто

УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник

Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина о своем бойфренде: «Он старик, а я помолодела»

Надежда Бабкина шутливо высказалась по поводу своего бойфренда: «Он старик, а я помолодела».
Обновлено вчера в 10:40
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