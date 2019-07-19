Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» согласовывают последние детали перехода 28-летнего голкипера Станислава Крицюка. Руководство и тренерский штаб петербургского клуба крайне обеспокоены надёжностью вратарской линией и, в частности, выступлением Андрея Лунева.

с чего всё началось

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк станет игроком петербургского «Зенита». Как сообщает Metaratings, на данный момент клубы согласовывают последние детали трансфера.

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