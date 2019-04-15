Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»Вести.Ru вчера в 21:44

В Коламбусе завершился третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли между "Блю Джекетс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1.
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«Коламбус» одержал третью победу в серии с «Тампой-Бэй»

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Газета.Ruвчера в 22:22

Кубок Стэнли. Василевский проиграл 3-й матч подряд

Sports.ruвчера в 23:06

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Стэмкос ударил Фолиньо в лицо, когда того держали арбитры

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Бобровский и Панарин — в шаге от сенсации года. Их клуб выносит фаворита плей-офф в одну калитку

Sport24.ruвчера в 23:00

Бобровский признан первой звездой матча «Коламбус» - «Тампа-Бэй»

Спорт-Экспрессвчера в 23:14
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Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»

Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с нынешним украинским лидером Петром Порошенко, которые должны были пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие

Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ

В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика

Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

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Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие

Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией

«Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца

Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Игры

Sony воспользовались лазейкой в договоре по рекламе

Компания Sony отвергла вариант развития игры при отсутствии их собственной рекламы.
Обновлено вчера в 14:57
Технологии

В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней

Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье

В Магадане перестали делать некоторые бесплатные анализы детям. Нет расходников и денег

В "Весьма" обратились несколько жителей города, которые сообщили, что в инфекционной больнице города перестали делать некоторые бесплатные анализы детям.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки

Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Степной пожар уничтожил чабанские стоянки в Забайкалье

Как сообщает газета «Вечорка», огонь уничтожил две чабанские стоянки, погиб домашний скот: козы, овцы, коровы.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду

Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Опрос: почти половина россиян не работают по профессии

Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Китай призвал Японию ускорить создание зоны свободной торговли

Китаю, Южной Корее и Японии необходимо в ближайшее время согласовать создание свободной экономической зоны, сказал глава МИД КНР Ван И во время встречи со своим японским коллегой Таро Коно.
Обновлено вчера в 10:51
Авто

Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес

«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей

Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика

«Русал» хочет построить завод в США

Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
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Происшествия

В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора

Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес

В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Общество

Мусорная реформа столкнулась с неплатежами

Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
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Политика

Forbes назвал богатейшие семьи Кремля

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Происшествия

Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»

Обновлено вчера в 02:13
Общество

«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу

Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
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Кино

Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана

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Армия и оружие

СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
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Политика

Билборды с Порошенко снимут на Украине

На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
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«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05
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