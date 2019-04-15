Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал одним из героев игры с «Тампой»Вести.Ru вчера в 21:44
В Коламбусе завершился третий матч серии плей-офф Кубка Стэнли между "Блю Джекетс" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Российский вратарь хозяев льда Сергей Бобровский отразил в этой встрече 30 из 31 броска и помог своей команде обыграть "молний" со счетом 3:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:15, Ашберн
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко на стадион «Олимпийский»
Лидер первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский не пришел на дебаты с нынешним украинским лидером Петром Порошенко, которые должны были пройти на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В Екатеринбурге 18 домов остались без воды из-за аварии на Блюхера
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
«Ростов» впервые в истории обыграл «Спартак» дважды за сезон
«Ростову» впервые в истории удалось обыграть «Спартак» дважды по ходу одного чемпионата.
Обновлено вчера в 15:03
Армия и оружие
Бывший завод Порошенко сделают главной базой ремонта кораблей ЧФ
В настоящее время на "Севморзаводе" ведется строительство двух тяжелых плавкранов - ПК-400 "Севастополь" и ПК-700 "Григорий Просянкин", на ремонт и обслуживание в доки в течение года встанут военные корабли и суда обеспечения Черноморского флота.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ
Речь о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Командующий силами НАТО в Европе заявил о важности контактов с Россией
«Боюсь, что сейчас мы так хорошо Россию не понимаем», - признался американский генерал.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия
Барах Чемурзиев арестован судом на два месяца
Нальчикский городской суд сегодня принял решение об аресте на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Обновлено вчера в 15:44
Игры
Sony воспользовались лазейкой в договоре по рекламе
Компания Sony отвергла вариант развития игры при отсутствии их собственной рекламы.
Обновлено вчера в 14:57
Технологии
В третьем реакторе «Фукусимы» началось извлечение топливных стержней
Японские СМИ сообщили, что в третьем реакторе АЭС "Фукусима-1", на которой в 2011 году произошла крупнейшая после Чернобыля, началось извлечение топливных стержней.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
В Магадане перестали делать некоторые бесплатные анализы детям. Нет расходников и денег
В "Весьма" обратились несколько жителей города, которые сообщили, что в инфекционной больнице города перестали делать некоторые бесплатные анализы детям.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Валентин Юдашкин станцевал на дне рождения Татьяны Навки
Одним из первых фигуристку поздравил Валентин Юдашкин. Дизайнер опроверг недавние слухи о дурном самочувствии, активно танцуя весь вечер.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Степной пожар уничтожил чабанские стоянки в Забайкалье
Как сообщает газета «Вечорка», огонь уничтожил две чабанские стоянки, погиб домашний скот: козы, овцы, коровы.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Володин: Порошенко объявил о капитуляции песней по Фрейду
Песню «Ти ж мене пiдманула» Петр Порошенко адресовал не Владимиру Зеленскому, а стране, которая отказалась его поддержать на выборах.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Опрос: почти половина россиян не работают по профессии
Почти половина россиян (47%) не работают по профессии.
Обновлено вчера в 23:34
Политика
Китай призвал Японию ускорить создание зоны свободной торговли
Китаю, Южной Корее и Японии необходимо в ближайшее время согласовать создание свободной экономической зоны, сказал глава МИД КНР Ван И во время встречи со своим японским коллегой Таро Коно.
Обновлено вчера в 10:51
Авто
Автомобили узбекского бренда Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 13:52
Шоу-бизнес
«Примадонна» российской эстрады Алла Пугачева отмечает юбилей
Алла Пугачева отмечает 70-летие. Будущая народная артистка СССР родилась 15 апреля в Москве.
Обновлено вчера в 23:27
Экономика
«Русал» хочет построить завод в США
Компания собирается производить прокат для автомобилей вместе с Braidy Industries «Русал», в январе добившийся снятия санкций США со своего бизнеса, теперь собирается построить завод в штате Кентукки по выпуску плоского проката для автомобилей вместе с местным производителем таких деталей Braidy Industries.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Шоу-бизнес
В Сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Со слов авторов песни, клип появился на Ленинградском телевидении, но позже был снят с ротации. Пугачеву обвинили в вульгарности.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви
В церкви в канадском городе Сэлмон-Арм, провинция Британская Колумбия, произошла стрельба, сообщает CBC.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Мусорная реформа столкнулась с неплатежами
Проблема низкой собираемости есть, согласился представитель Минприроды, но не стал комментировать выступление министра.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия
Британских моряков уволили за «наркотическую вечеринку»
Обновлено вчера в 02:13
Общество
«Ставропольский бройлер» подал иск к Елене Малышевой и Первому каналу
Компания "Ставропольский бройлер", входящая в крупный российский агрохолдинг "Ресурс", подала в арбитражный суд Москвы иск к редакции передачи "Здоровье с Еленой Малышевой" и Первому каналу, следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Обновлено вчера в 20:07
Кино
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено вчера в 18:25
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:05