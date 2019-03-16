Хоккей
Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал лучшим игроком дня в НХЛВести.Ru 03:13
Коламбус—
Каролина
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, НХЛ
вчера
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Национальная хоккейная лига назвала имена трех лучших хоккеистов очередного игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой стал российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский. В победном матче против "Каролины Харрикейнз" он отразил все 46 бросков по своим воротам.
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