Футбол
Вратарь «Хаддерсфилда» Лессль перейдет в «Эвертон»Sport24.ru 10:22
С 1 июля датский вратарь станет игроком «Эвертона». Как сообщает сайт клуба, он подписал контракт сроком на три года. 30-летний Лессль перейдет в «Эвертон» на правах свободного агента.
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