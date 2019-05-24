Футбол

Вратарь «Хаддерсфилда» Лессль перейдет в «Эвертон»Sport24.ru 10:22

С 1 июля датский вратарь станет игроком «Эвертона». Как сообщает сайт клуба, он подписал контракт сроком на три года. 30-летний Лессль перейдет в «Эвертон» на правах свободного агента.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вратарь «Хаддерсфилда» Лессль перейдет в «Эвертон»

Sport24.ru10:22

Голкипер «Хаддерсфилда» перешел в «Эвертон»

Советский спорт09:07

«Эвертон» по окончании сезона подпишет контракт с вратарем Лёсслем

РИА Новости08:08

Вратарь «Хаддерсфилда» Лоссль перешёл в «Эвертон» на правах свободного агента

Чемпионат07:58

«Эвертон» подписал голкипера «Хаддерсфилда»

Спорт-Экспресс07:47

«Эвертон» подписал 30-летнего вратаря «Хаддерсфилда»

Матч ТВ08:33

«Эвертон» подписал голкипера «Хаддерсфилда» Лессля

Sports.ru07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Происшествия

В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Происшествия

В центре французского Лиона прогремел взрыв

Взрыв прогремел в 17.40 по местному времени (18.40 мск) напротив булочной популярной французской сети «La brioche doree».
Обновлено в 12:53
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Политика

Кадыров опроверг слухи о своем назначении вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о готовящемся его назначении на пост полпреда в СКФО и вице-премьера России.
Обновлено в 10:48
Общество

Власти Петербурга опровергли информацию о закрытии социального кафе

В СМИ в пятницу распространилась информация о том, что социальное кафе "Добродомик" якобы закрыто из-за проверки сотрудниками местной администрации.
Обновлено в 09:44
Общество

В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

В Госдуму внесли законопроект, который снимет возрастные ограничения с произведений искусства и классической литературы, а также советских фильмов.
Обновлено в 11:58
Кино

Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»

Обновлено в 15:19
Происшествия

В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна

Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Мария Горбань показала «горячий» снимок из ванной

Мария Горбань недавно пожелала подписчикам в Instagram спокойной ночи в интересной форме - выложив свою фотографию, сделанную в отражении зеркала в ванной.
Обновлено в 07:36
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия

«Шереметьево» выясняет причины нового инцидента с самолетом

Обновлено в 11:48
Футбол

Леонид Федун – о расширении РПЛ и лимите на легионеров

Владелец "Спартака" и член исполкома РФС Леонид Федун в интервью "СЭ" высказал свою позицию о возможных реформах в российском футболе.
Обновлено в 11:47
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами

Обновлено в 06:28
Футбол

«Ньюкасл» предложит 29,5 млн евро за Марио Фернандеса

Руководство «Ньюкасла» предложит 29,5 млн евро за 28-летнего правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, утверждают в The Mirror.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских официально поженились

Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск «Голос. Дети»

За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, наставником которой была Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 14:47
Здоровье

В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках

Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие

Индия объяснила выбор российского вооружения вместо американского

Обновлено в 08:37
Политика

Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл копировала принцессу Диану, чтобы завоевать принца Гарри

Перед премьерой картины «Гарри и Меган: становление королевской пары» американская актриса Тиффани Смит, исполнившая роль герцогини Сассекской, рассказала, что думает о прототипе своей героини.
Обновлено в 15:02
Кино

«Акира» Тайки Вайтити выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года

Экранизация аниме «Акира», режиссёром которой выступает Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Реальные упыри»), получила дату релиза в мировом прокате, сообщает THR.
Обновлено в 13:11
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Общество

Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников

Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.
Обновлено в 13:53
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Дочь Филиппа Киркорова впервые влюбилась

У Аллы-Виктории уже появился первый ухажер: мальчик Федя делает наследнице певца подарки.
Обновлено в 14:00
Политика

Лидер голландской оппозиции допустил вину Украины в катастрофе MH17

Член Европарламента, лидер голландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что Украина может быть виновна в гибели самолета, следовавшего рейсом MH17 и сбитого над Донбассом в 2014 году, сообщает телеканал NL Times.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Йонас Лёссль
Датский футболист
Датский футболист, вратарь клуба «Хаддерсфилд Таун» и сборной Дании, на правах аренды выступающий за «Хаддерсфилд Таун». Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Хаддерсфилд Таун
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из города Хаддерсфилд в графстве Уэст-Йоркшир. Победитель плей-офф Чемпионшипа сезона 2016/17. С сезона 2017/18 по сезон 2018/19 клуб выступает в Премьер-лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное