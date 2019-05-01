Футбол
Вратарь Икер Касильяс перенес инфарктИнтерфакс-Спорт 12:00
Испанский голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт во время утренней тренировки команды в среду, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Отмечается, что занятия были незамедлительно прерваны, чтобы оказать помощь вратарю.
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