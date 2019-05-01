Вратарь Икер Касильяс перенес инфарктИнтерфакс-Спорт 12:00

Испанский голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт во время утренней тренировки команды в среду, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Отмечается, что занятия были незамедлительно прерваны, чтобы оказать помощь вратарю.

Политика Украина протестует против упрощения получения гражданства России В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.

Футбол Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.

Политика Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.

Футбол Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России в апреле На втором месте Сердар Азмун, на третьем Арнор Сигурдссон Форвард "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком чемпионата России в апреле по итогам онлайн-голосования, сообщает пресс-служба РПЛ.

Театры В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.

Экономика Россию покинули тысячи миллионеров За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.

Шоу-бизнес Алена Водонаева подвергла критике поведение Меган Маркл Звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмотрела соперничество герцогинь на фоне ситуации с родами.

Хоккей Пол Постма пополнил состав магнитогорского «Металлурга» Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с канадским защитником Полом Постмой.

Происшествия В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.

Футбол Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020 Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.

Политика Путин подписал закон о «суверенном рунете» Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасной и устойчивой работе рунета. Документ опубликован на портале правовой информации.

Авто На eBay выставлены на продажу два маслкара Dodge Challenger SRT Demon На eВаy выставили свежее объявление о продаже двух редких автомобилей Dоdgе Chаllеngеr SRT Dеmоn.

Происшествия В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией Столкновения между сотрудниками полиции и участниками первомайской демонстрации начались в среду в центре Парижа, сообщает местное телевидение.

Происшествия Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.

Политика Первомай в Санкт-Петербурге оказался не мирным На шествии задержали более 60 человек На согласованном комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга первомайском марше сотрудники полиции и ОМОН задержали 68 человек.

Космос В Сети появилась первая в мире «фотография бога» Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.

Спорт Российская 100-рублевая купюра вошла в число красивейших банкнот мира Международное банкнотное сообщество (IBNS) отметило, что за 2018 год было выпущено более 150 новых купюр, однако лишь 10 процентов из них стали номинантами на попадание в список красивейших банкнот мира.

Политика Глава американской делегации считает, что крымчане счастливы в России Для самого же Гэгнона очевидно: если большинство крымчан проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, то к их мнению необходимо прислушиваться.

Авто Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Здоровье Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.

Армия и оружие ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР Украинские вооруженные формирования в течение одного часа четыре раза обстреляли из гранатометов поселок Саханка на юге ДНР, сообщает представительство Республики в СЦКК.

Энергетика Министр нефти Омана не видит причин опасаться обрушения цен на нефть Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи заявил, что не видит причин опасаться обрушения цен на нефть.

Политика Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба» По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.