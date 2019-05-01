Футбол

Вратарь Икер Касильяс перенес инфарктИнтерфакс-Спорт 12:00

Испанский голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс перенес инфаркт во время утренней тренировки команды в среду, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Отмечается, что занятия были незамедлительно прерваны, чтобы оказать помощь вратарю.
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Вратарь Икер Касильяс перенес инфаркт

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«Сдаваться не в наших правилах». Футболисты и клубы поддержали перенесшего инфаркт Касильяса

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«Реал» и «Барселона» пожелали Касильясу скорейшего выздоровления

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Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

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Кадыров отреагировал на извинения Зеленского

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В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова

Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
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В Стерлитамаке голая женщина устроила истерику посреди улицы

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За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
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Звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева рассмотрела соперничество герцогинь на фоне ситуации с родами.
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Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с канадским защитником Полом Постмой.
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В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
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В Париже начались столкновения демонстрантов с полицией

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Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
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Барселона — Ливерпуль 1:0 (2-й тайм)

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Первомай в Санкт-Петербурге оказался не мирным

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Для самого же Гэгнона очевидно: если большинство крымчан проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, то к их мнению необходимо прислушиваться.
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Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
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ВСУ четыре раза за час обстреляли поселок на юге ДНР

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Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад ар-Румхи заявил, что не видит причин опасаться обрушения цен на нефть.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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