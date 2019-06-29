Голкипер Евгений Фролов, проведший два последних сезона в «Оренбурге», подписал контракт с «Сочи». Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба «Сочи». В прошлом сезоне Фролов провел за оренбургский клуб 23 матча, в которых пропустил 28 мячей.

Вратарь Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи»

Хоккей «Вашингтон» обменял нападающего Бураковски в «Колорадо» Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обменял нападающего Андре Бураковски в «Колорадо Эвеланш».

Происшествия МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Политика Встреча Трампа и Путина состоялась в Осаке на саммите G20 Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на международном саммите G20 в японской Осаке.

Автоспорт Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.

Происшествия В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

Политика Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400 В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Армия и оружие США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим» Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.

Политика Порошенко высказался о встрече Путина и Трампа Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался по поводу состоявшейся встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Здоровье Минздрав указал на препятствия в трансплантации костного мозга в РФ Отсутствие единого федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в России затрудняет трансплантацию соответствующих тканей и клеток онкологическим больным, заявили в пресс-службе Минздрава России, 29 июня сообщает ТАСС.

Политика Во Флориде уголовников заставят платить за право голосовать Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, согласно которому осужденные за тяжкие преступления в штате будут обязаны оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах, сообщает CBS News.

Политика Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что не имеет серьезных проблем со здоровьем.

Наука Ученые создали волосяные фолликулы с помощью 3D-печати На 3D-принтере впервые вырастили волосяные фолликулы, которые регулируют рост волос при помощи взаимодействия между гормонами, нейропептидами и иммунными клетками.

Армия и оружие В Европе создадут первый в мире военный интернет Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Общество Текслер запустил проект «Команда Челябинской области» Новый кадровый проект сегодня, 28 июня, запустил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Армия и оружие Военный форум по-немецки: Министр обороны и «имперские штурмовики» В представлении пришлось поучаствовать и министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, которая оказалась в "тёплой" компании Дарта Вейдера и "имперских штурмовиков".

Общество Из крупнейшего сервиса с авиабилетами пропали рейсы в Крым Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner пропали рейсы в Крым.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Здоровье Медики забили тревогу: гепатит передается через пирсинг и татуировки Санкт-Петербург объявил об амбициозных планах — в следующем году здесь вылечат абсолютно всех детей и подростков, зараженных вирусным гепатитом С. По экспертным оценкам (точной статистики нет), в нашей стране детей с таким диагнозом не меньше 100 тысяч.