Футбол

Вратарь Фролов перешел из «Оренбурга» в «Сочи»Sport24.ru 17:30

Голкипер Евгений Фролов, проведший два последних сезона в «Оренбурге», подписал контракт с «Сочи». Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два сезона, сообщает пресс-служба «Сочи». В прошлом сезоне Фролов провел за оренбургский клуб 23 матча, в которых пропустил 28 мячей.
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