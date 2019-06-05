Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матчаТАСС 07:21

В концовке ответного стыкового матча за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 против "Томи" (0:1) главный арбитр Сергей Карасев показал Беленову две желтые карточки за задержку времени и удалил его с поля.

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