Футбол
Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матчаТАСС 07:21
В концовке ответного стыкового матча за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 против "Томи" (0:1) главный арбитр Сергей Карасев показал Беленову две желтые карточки за задержку времени и удалил его с поля.
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