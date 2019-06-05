Футбол

Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матчаТАСС 07:21

В концовке ответного стыкового матча за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 против "Томи" (0:1) главный арбитр Сергей Карасев показал Беленову две желтые карточки за задержку времени и удалил его с поля.
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Вратарь «Уфы» дисквалифицирован на 2 игры за показанный фанатам «Томи» средний палец

Vtomske.ru08:05

«Томь» наказали на 35 тысяч по итогам матча с «Уфой»

Спорт-Экспресс07:38

Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матча

ТАСС07:21

Беленов дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительный жест в сторону фанатов

Чемпионат07:08

Беленов дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительный жест в адрес фанатов «Томи»

Sport24.ru07:25

КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»

Sportbox.RUвчера в 04:26

КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»

Матч ТВвчера в 04:26
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Мальтийские военные спасли более 270 мигрантов в Средиземном море

Военнослужащие Мальты во время трех спасательных операций в Средиземном море спасли 271 мигранта. Об этом 5 июня пишет газета Malta Today.
Обновлено в 09:29
Общество

Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Общество

Жительница Стерлитамака рассказала об обмане на передаче Малышевой

Обновлено в 09:23
Кино

Мединский похвалил авторов фильма «Донбасс. Окраина»

Обновлено в 02:21
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

Обновлено в 02:12
Общество

Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения

Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

Обновлено в 09:46
Транспорт

В российских поездах появились ароматизированные вагоны

В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Политика

Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Политика

Опрос выявил отношение украинцев к вступлению в ЕС и НАТО

При ответе на вопрос о выборе нескольких векторов экономической интеграции 57% поддержали вступление в ЕС, 24% проголосовали за равноудаленность от России и Запада, 10% сочли правильным вступление в Таможенный союз.
Обновлено в 08:17
Общество

Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня

В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Общество

Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома

Мэр Омска Оксана Фадина в среду во время работы в Советском административном округе после сильного ливня, пытаясь перепрыгнуть большую лужу, упала, но отнеслась к произошедшему с иронией, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Административное здание горит на востоке Москвы

Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Авто

BMW представила новое семейство BMW M8

Представители BMW официально рассекретили усовершенствованное семейство BMW M8.
Обновлено в 01:21
Экономика

Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.
Обновлено в 08:58
Политика

Матвиенко: Россия до середины июня примет решение о возвращении в ПАСЕ

Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати

Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

В Петербурге открыли легальный бордель

Lumidolls открыла первый отель с услугами силиконовых ростовых кукол в Барселоне в 2017 году.
Обновлено в 09:33
Кино

На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Лёв вернется к работе со сборной Германии по футболу через месяц

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв выписан из больницы и уже через месяц приступит к работе с командой.
Обновлено в 09:18
Политика

«Остановитесь уже!»: «старые» политики Украины шокированы прытью Зеленского

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 05:31
Политика

Матвиенко предложила защищать россиян за рубежом на бюджетные деньги

Обновлено в 08:13
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Обновлено в 08:20
Технологии

Результаты ЕГЭ школьники могут узнать «ВКонтакте»

Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
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Российский футболист, вратарь футбольного клуба «Уфа».
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Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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