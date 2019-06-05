Футбол

Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матчаТАСС 07:21

В концовке ответного стыкового матча за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2019/20 против "Томи" (0:1) главный арбитр Сергей Карасев показал Беленову две желтые карточки за задержку времени и удалил его с поля.
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Вратарь «Уфы» Беленов пропустит два матча РПЛ из-за дисквалификации

Soccer.ru08:03

Беленов дисквалифицирован на 2 матча за оскорбительный жест в адрес фанатов «Томи»

Sport24.ru07:25

КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»

Sportbox.RUвчера в 04:26

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«Томь» наказали на 35 тысяч по итогам матча с «Уфой»

Спорт-Экспресс07:38

КДК рассмотрит эпизод с Беленовым в матче против «Томи»

Матч ТВвчера в 04:26

Вратарь ФК «Уфа» Беленов дисквалифицирован на два матча

ТАСС07:21
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Политика

Путин сменил главу Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину возможно, если новые власти этой страны перейдут от политических спекуляций к прагматическим соображениям.
Обновлено в 08:21
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Общество

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В целом степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за минувшие сутки была повышенной, отмечает ведомство.
Обновлено в 07:32
Политика

Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
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СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ

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Елена Зеленская раскрыла правду о первой официальной поездке в Брюссель: «Следила за Владимиром»

Обновлено в 05:50
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Энергетика

Правительство предложило поддержать работу «Роснефти» в Венесуэле

Правительство России предложило подписать с Венесуэлой согласие о содействии «Роснефти» в разработке газовых месторождений Патао и Мехильонес на континентальном шельфе страны, говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
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Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
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Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

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Обновлено в 04:45
Гаджеты

С рынка смартфонов скоро исчезнут Samsung с этикеткой Made in China

После закрытия последнего в Китае завода Samsung на рынке больше не будет моделей бренда с этикеткой Made in China.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

СК на транспорте начал проверку нештатной посадки самолета в Барнауле

Следователи начали проверку по факту нештатной посадки самолета Boeing 757-200 в аэропорту Барнаула в ночь на среду.
Обновлено в 03:32
Политика

Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
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Саша Савельева рассказала о нелегком уходе из группы «Фабрика»

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Ученые назвали самый «здоровый» тип фигуры

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Украинского боксера Усика лишили титула чемпиона

Украинского боксера Александра Усика лишили полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе.
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Авто

В Тульской области начал работу завод Great Wall

Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
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Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС

Около 60% жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз и чуть более 50% одобряют курс интеграции в НАТО, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 07:04
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Кельтский оркестр волынок выступит на фестивале «Спасская башня»

Выступление кельтского оркестра волынок и барабанов ожидается в Москве.
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Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Экономика

Помощник Путина назвал миллиардеров дураками и идиотами

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов выяснил имена бизнесменов, через которых утекло предложение изъять у 14 компаний более 500 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:55
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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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На этапе дизайна эксперимента последовательность ДНК разбивают так, чтобы последовательности этих олигонуклеотидов перекрывались друг с другом.
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Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
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