Футбол

Вратарь ФК «Динамо» Шунин получил повреждение задней поверхности бедраТАСС 06:14

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 10 августа
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Вратарь и капитан московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин прошел медицинское обследование, по итогам которого у него выявлено повреждение задней поверхности бедра. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.
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