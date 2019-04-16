Футбол

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
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В Италии вратарь установил рекорд по сейвам за матч. Ему не забили после 47 ударов

Накануне.Ru04:25

В Италии вратарь установил рекорд по сейвам за игру. Ему не забили после 47 ударов

Матч ТВ02:19

«Аталанта» ударила по воротам «Эмполи» 47 раз (рекорд трех сезонов) и не забила! У кипера рекорд по сэйвам

Sports.ruвчера в 17:56

«Аталанта» нанесла по воротам «Эмполи» 47 ударов и не забила ни одного мяча

Вести.Ruвчера в 19:24

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

Sportbox.RUвчера в 17:42

«Аталанта» - «Эмполи»: удары - 47:3, счет 0:0!

Спорт-Экспрессвчера в 16:37

ФК «Тюмень» установил рекорд по ударам по воротам

Вслух.Ру00:01
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
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Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
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Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг

Обновлено в 00:39
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В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением

По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено в 09:22
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Авто

«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей

«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
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Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
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UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова

Обновлено в 02:16
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Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца

Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Происшествия

«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери

Обновлено в 01:42
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Участники омской банды националистов на троих получили 40 лет колонии

Обновлено в 08:20
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Свидетель принял компанию Кокорина и Мамаева за группировку из 90-х

Обновлено в 10:15
Наука

ГМ-лимфоциты помогли половине испытуемых с множественной миеломой

Китайские исследователи опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences результаты предварительного клинического испытания терапии ГМ-лимфоцитами множественной миеломы.
Обновлено в 05:27
Транспорт

В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков

Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
Обновлено в 10:00
Футбол

Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру

В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Как выглядит Саша Савельева после родов

В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Вратарь «Арарата-2» скончался от огнестрельного ранения в голову

Голкипер армянского клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik Армения.
Обновлено в 09:29
Гаджеты

AMD готовит «юбилейный» процессор

«Юбилейный» процессор оснастят восемью ядрами Zen+ с поддержкой многопоточности. В комплекте с ним будет идти кулер Wraith Prism.
Обновлено в 08:52
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Футбол

Мостовой оценил шансы «Аякса» в матче с «Ювентусом» в Лиге Чемпионов

Экс-футболист Александр Мостовой считает, что «Аяксу» следует искать свои шансы в атаке в матче с «Ювентусом».
Обновлено в 07:53
Политика

WSJ: Как Россия стала лучшим другом ОПЕК

Планировалось, что члены ОПЕК к вечеру достигнут согласия и что на следующий день они встретятся с Россией и другими нефтедобывающими странами, не входящими в картель.
Обновлено в 09:24
Авто

Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы

Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
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Итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.
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