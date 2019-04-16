Футбол
Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42
В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
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Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
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Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
Обновлено в 00:39
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением
По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено в 09:22
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
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Авто
«АвтоВАЗ» предложил россиянам придумать названия для своих моделей
«С 15 по 29 апреля 2019 года посетители сайта Lada и подписчики социальных сетей смогут предложить варианты названий для будущих моделей автомобилей, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:46
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Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Игры
Sony раскрыла подробности PlayStation 5
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
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«Ренн» поможет восстановить собор Парижской Богоматери
Обновлено в 01:42
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила фамилию после развода
Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Наука
ГМ-лимфоциты помогли половине испытуемых с множественной миеломой
Китайские исследователи опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences результаты предварительного клинического испытания терапии ГМ-лимфоцитами множественной миеломы.
Обновлено в 05:27
Транспорт
В ЦОДД прокомментировали идею платного проезда перекрестков
Напомним, 16 апреля в СМИ появилась информация о том, что в Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать проезд на некоторых перекрестках в стране платным - авторы идеи считают, что такая мера может помочь в борьбе с пробками, поскольку автомобилисты будут тщательнее планировать маршруты.
Обновлено в 10:00
Футбол
Перекупщики билетов лишили 1500 ростовчан радости увидеть игру
В пресс-службе ФК «Ростов» сообщили, что донской клуб категорически против деятельности перекупщиков билетов.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Как выглядит Саша Савельева после родов
В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
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Происшествия
Вратарь «Арарата-2» скончался от огнестрельного ранения в голову
Голкипер армянского клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян погиб от огнестрельного ранения в голову, сообщает Sputnik Армения.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
AMD готовит «юбилейный» процессор
«Юбилейный» процессор оснастят восемью ядрами Zen+ с поддержкой многопоточности. В комплекте с ним будет идти кулер Wraith Prism.
Обновлено в 08:52
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Орудие страстей Христовых уцелело при пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
В понедельник, 15 апреля, у католиков началась Страстная неделя, и в пятницу Терновый венец Спасителя должны были представить прихожанам перед праздником Светлой Пасхи.
Обновлено в 06:53
Футбол
Мостовой оценил шансы «Аякса» в матче с «Ювентусом» в Лиге Чемпионов
Экс-футболист Александр Мостовой считает, что «Аяксу» следует искать свои шансы в атаке в матче с «Ювентусом».
Обновлено в 07:53
Политика
WSJ: Как Россия стала лучшим другом ОПЕК
Планировалось, что члены ОПЕК к вечеру достигнут согласия и что на следующий день они встретятся с Россией и другими нефтедобывающими странами, не входящими в картель.
Обновлено в 09:24
Авто
Минпромторг рассчитывает на участие кабриолета Aurus в параде Победы
Минпромторг России рассчитывает, что кабриолет Aurus примет участие в параде Победы 9 мая.
Обновлено в 08:26
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42