Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Шоу-бизнес Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.

Политика Госдума приняла закон о суверенном интернете Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.

Экономика Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.

Общество Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.

Общество Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет» Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".

Происшествия Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.

Политика Песков высказался об упрощении выдачи паспортов жителям ДНР и ЛНР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные СМИ о планах властей упростить выдачу российских паспортов гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Происшествия В Саратовской области подросток выстрелил из пневматики в школьницу Подросток 2006 года рождения выстрелил из пневматического пистолета. В результате металлический шарик попал в лицо девочке.

Единоборства Боец Тарасов и Дацик проведут реванш Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Тарасов и националист Вячеслав Дацик проведут реванш.

Общество Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар» Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.

Экономика Власти назвали причину падения производства самолетов и ракет Ранее Росстат сообщал, что в 2018 году в России производство самолетов и ракет упало на 13,5% после роста на протяжении последних четырех лет.

Общество На Урале несовершеннолетний сын мэра за год заработал 400 тысяч рублей Несовершеннолетний сын главы города Серова (Свердловская область) Василия Сизикова за год заработал более 400 тысяч рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте городской администрации.

Футбол Шалимов может возглавить «Спартак-2» Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Авто Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук рассказала о здоровье «особенной» дочери Бывшая модель, а ныне главред глянцевого журнала Светлана Бондарчук в студии телеканала "Россия 1", рассказала о самочувствии своей "особенной" дочери.