Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.

Экономика Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Религия В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери Протоиерей Николай Балашов: "Православные скорбят по утрате вместе с католиками" Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Происшествия Обрушился шпиль горящего собора Парижской Богоматери Шпиль и часы горящего собора Парижской Богоматери обрушились, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку» Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.

Финансы Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.

Авто Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Шоу-бизнес Алена Водонаева: дети стали новой валютой Телеведущая, модель и писательница Алена Водонаева высказалась по поводу «звездных» матерей, которые зарабатывают на аккаунтах своих детей в социальных сетях.

Политика Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.

Политика Путин назначил нового председателя Свердловского облсуда «ФедералПресс» напоминает, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил бывшего председателя облсуда Александра Дементьева званием почетного гражданина.

Здоровье «Поезда здоровья» отправятся в отдаленные районы Нижегородской области С 16 апреля в Нижегородской области стартует акция «Поезд здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли поменяла фамилию О смене фамилии стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.

Общество Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).

Происшествия Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Здоровье Людям с низким давлением гипертония не грозит? Опасность представляет собой также низкий тонус сосудов у таких больных, что существенно снижает компенсаторные возможности организма и является одной из частых причин развития инсультов у вчерашних гипотоников.

Политика Савченко планирует приступить к работе в Верховной раде 23 апреля Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую освободил из-под стражи Броварский городской районный суд Киевской области, планирует выйти на работу в парламент 23 апреля.

Происшествия Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу после незапланированной посадки самолета Bombardier Global 5000, который обслуживают военно-воздушные силы ФРГ.

Политика В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.