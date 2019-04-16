Футбол

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
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В Италии вратарь установил рекорд по сейвам за игру. Ему не забили после 47 ударов

Матч ТВ02:19

«Аталанта» ударила по воротам «Эмполи» 47 раз (рекорд трех сезонов) и не забила! У кипера рекорд по сейвам

Sports.ruвчера в 17:56

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

Sportbox.RUвчера в 17:42

«Аталанта» — «Эмполи» — 0:0. Видеообзор игры, в которой вратарь гостей Дронговски совершил 17 сэйвов

Sport24.ruвчера в 17:17

«Аталанта» - «Эмполи»: удары - 47:3, счет 0:0!

Спорт-Экспрессвчера в 16:37

«Аталанта» нанесла по воротам «Эмполи» 47 ударов и не забила ни одного мяча

Вести.Ruвчера в 19:24

Серия А. «Аталанта» и «Эмполи» обошлись без голов

Бомбардир.рувчера в 16:29
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Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
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Религия

В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери

Протоиерей Николай Балашов: "Православные скорбят по утрате вместе с католиками" Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Обрушился шпиль горящего собора Парижской Богоматери

Шпиль и часы горящего собора Парижской Богоматери обрушились, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол

Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»

Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:58
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Алена Водонаева: дети стали новой валютой

Телеведущая, модель и писательница Алена Водонаева высказалась по поводу «звездных» матерей, которые зарабатывают на аккаунтах своих детей в социальных сетях.
Обновлено в 05:53
Политика

Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Политика

Путин назначил нового председателя Свердловского облсуда

«ФедералПресс» напоминает, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил бывшего председателя облсуда Александра Дементьева званием почетного гражданина.
Обновлено в 05:45
Общество

Молодая британка похрустела шеей и получила инсульт

Обновлено в 05:53
Здоровье

«Поезда здоровья» отправятся в отдаленные районы Нижегородской области

С 16 апреля в Нижегородской области стартует акция «Поезд здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес

Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку

Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поменяла фамилию

О смене фамилии стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
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Происшествия

Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков

Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Транспорт

В России могут сделать некоторые перекрестки платными

В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

300 призывников Крыма пытались уклониться от службы в армии

Обновлено в 06:05
Здоровье

Людям с низким давлением гипертония не грозит?

Опасность представляет собой также низкий тонус сосудов у таких больных, что существенно снижает компенсаторные возможности организма и является одной из частых причин развития инсультов у вчерашних гипотоников.
Обновлено в 05:06
Политика

Савченко планирует приступить к работе в Верховной раде 23 апреля

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую освободил из-под стражи Броварский городской районный суд Киевской области, планирует выйти на работу в парламент 23 апреля.
Обновлено в 04:21
Общество

ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой

Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП

Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу после незапланированной посадки самолета Bombardier Global 5000, который обслуживают военно-воздушные силы ФРГ.
Обновлено в 05:48
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Авто

MINI показала обновлённый ситикар Clubman

Компания Mini официально продемонстрировала обновленную модель Mini Clubman.
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