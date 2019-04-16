Футбол
Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42
В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Экономика
Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Религия
В РПЦ назвали страшным знамением пожар в соборе Парижской Богоматери
Протоиерей Николай Балашов: "Православные скорбят по утрате вместе с католиками" Замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов прокомментировал ТАСС сильный пожар, сильно повредивший один из главных символов Парижа – собор Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц
В Красноярске уволили педагога после конфликта с двумя восьмиклассницами, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора школы № 151 Ирина Боринских.
Обновлено в 03:45
Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Обрушился шпиль горящего собора Парижской Богоматери
Шпиль и часы горящего собора Парижской Богоматери обрушились, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
Евгений Ловчев: Безбородов был нечистоплотен по отношению к «Спартаку»
Кононов не исчерпал себя в Спартаке Ростов Спартак 2:1 Спартак не наиграл на поражение, но Ростов вырвал победу благодаря своей боевитости.
Обновлено вчера в 13:19
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился до 72,65 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 5,03 копейки - до 72,6515 рубля, курс доллара уменьшился на 0,5 копейки - до 64,2422 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:58
Авто
Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont
Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду
Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Алена Водонаева: дети стали новой валютой
Телеведущая, модель и писательница Алена Водонаева высказалась по поводу «звездных» матерей, которые зарабатывают на аккаунтах своих детей в социальных сетях.
Обновлено в 05:53
Политика
Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин назначил нового председателя Свердловского облсуда
«ФедералПресс» напоминает, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил бывшего председателя облсуда Александра Дементьева званием почетного гражданина.
Обновлено в 05:45
Общество
Молодая британка похрустела шеей и получила инсульт
Обновлено в 05:53
Здоровье
«Поезда здоровья» отправятся в отдаленные районы Нижегородской области
С 16 апреля в Нижегородской области стартует акция «Поезд здоровья». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Обновлено вчера в 11:55
Шоу-бизнес
Ради роли в новом фильме Анна Семенович перекрасилась в шатенку
Исполнительница ради роли в новом фильме сменила образ блондинки, став шатенкой.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поменяла фамилию
О смене фамилии стало известно благодаря документам из суда, в котором проходил бракоразводный процесс 43-летней Джоли и 55-летнего Брэда Питта.
Обновлено в 05:20
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Офицер военной полиции уволен со службы за употребление наркотиков
Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Здоровье
Людям с низким давлением гипертония не грозит?
Опасность представляет собой также низкий тонус сосудов у таких больных, что существенно снижает компенсаторные возможности организма и является одной из частых причин развития инсультов у вчерашних гипотоников.
Обновлено в 05:06
Политика
Савченко планирует приступить к работе в Верховной раде 23 апреля
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которую освободил из-под стражи Броварский городской районный суд Киевской области, планирует выйти на работу в парламент 23 апреля.
Обновлено в 04:21
Общество
ФСИН выступила против досрочного освобождения Карауловой
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП
Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу после незапланированной посадки самолета Bombardier Global 5000, который обслуживают военно-воздушные силы ФРГ.
Обновлено в 05:48
Политика
В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Авто
MINI показала обновлённый ситикар Clubman
Компания Mini официально продемонстрировала обновленную модель Mini Clubman.
Обновлено в 04:46