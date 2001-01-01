Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.

Общество Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Происшествия В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.

Происшествия Житель поселка Ефимовский палил из ружья и повстречал полицию На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Задержанным оказался 44-летний мужчина, у которого нашли и изъяли обрез ружья и несколько патронов.

Транспорт В России захотели сделать перекрестки платными В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.

Происшествия В Париже горит легендарный собор Нотр-Дам де Пари Сегодня в легендарном соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. Уже рухнули шпиль и часы горящего храма.

Авто «Авилон» официально открыл Audi на ЗиЛе ГК «Авилон» справила официальный запуск дилерского центра Audi на территории ЗиЛа.

Политика Госдума приняла закон о суверенном Рунете Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».

Происшествия Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

Шоу-бизнес Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов, которые прошли в конце марта.

Хоккей Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.

Политика Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Политика «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.

Происшествия Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.

Авто Lexus представил первый минивэн LM Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.

Происшествия В Удмуртии подросток погиб после дискотеки После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.

Происшествия Двое горняков ответят за взрыв в шахте «Обуховская» По версии следствия, в августе 2018 года в забое монтажной камеры лавы № 501 АО «Шахтоуправление Обуховская» во время подготовки к взрывным работам случился несанкционированный взрыв.

Политика Украинский суд отменил розыск и арест Шария Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.

Экономика В ОЭСР рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая Дальнейшая эскалация торгового конфликта между Китаем и США может привести к девальвации валют развивающихся рынков и резкому падению котировок на фондовых биржах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.