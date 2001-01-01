Футбол

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ФК «Тюмень» установил рекорд по ударам по воротам

Вслух.Ру00:01

Серия А. «Аталанта» и «Эмполи» обошлись без голов

Бомбардир.рувчера в 16:29

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

Матч ТВвчера в 17:42

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

Sportbox.RUвчера в 17:42

«Аталанта» - «Эмполи»: удары - 47:3, счет 0:0!

Спорт-Экспрессвчера в 16:37

«Аталанта» нанесла по воротам «Эмполи» 47 ударов и не забила ни одного мяча

Вести.Ruвчера в 19:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 04:58, Ашберн
Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Петербурге осужден второй участник избиения людей в Таврическом саду

Ранее, 19 марта, Смольнинский районный суд огласил приговор в отношении Савелия М. Как установлено, 24 августа 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на Кирочной улице у Таврического сада, он нанес не менее одного удара кулаком в нос другому потерпевшему, причинив его здоровью легкий вред.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Житель поселка Ефимовский палил из ружья и повстречал полицию

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции Задержанным оказался 44-летний мужчина, у которого нашли и изъяли обрез ружья и несколько патронов.
Обновлено в 04:14
Транспорт

В России захотели сделать перекрестки платными

В 2020 году в рамках проекта «Умный город» будет проведен эксперимент с введением платных перекрестков в одном из российских регионов — они могут появиться в Липецке, Нижнем Новгороде или Ульяновске.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Прокуратура прояснила ситуацию с покушением на Зеленского

Обновлено в 02:20
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Париже горит легендарный собор Нотр-Дам де Пари

Сегодня в легендарном соборе Парижской Богоматери произошел крупный пожар. Уже рухнули шпиль и часы горящего храма.
Обновлено вчера в 15:25
Авто

«Авилон» официально открыл Audi на ЗиЛе

ГК «Авилон» справила официальный запуск дилерского центра Audi на территории ЗиЛа.
Обновлено вчера в 05:56
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика

«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург

Обновлено в 03:48
Происшествия

Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП

Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу из-за поломки в самолете, который находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов

Певица Саша Савельева быстро пришла в форму после родов, которые прошли в конце марта.
Обновлено в 04:21
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Политика

Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам

Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 15:28
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли официально вернула девичью фамилию после развода

Затянувшийся бракоразводный процесс одном из самых ярких пар Голливуда - Анджелины Джоли и Брэда Питта - вот-вот подойдет к концу.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Космос

Отработавшая свой ресурс ракета распадается на куски

Обновлено в 04:08
Авто

Lexus представил первый минивэн LM

Сегодня в Шанхае японский бренд Lexus презентовал новый минивэн Lexus LM, который разделил платформу с Toyota Alphard.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Удмуртии подросток погиб после дискотеки

После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Двое горняков ответят за взрыв в шахте «Обуховская»

По версии следствия, в августе 2018 года в забое монтажной камеры лавы № 501 АО «Шахтоуправление Обуховская» во время подготовки к взрывным работам случился несанкционированный взрыв.
Обновлено в 03:42
Политика

Украинский суд отменил розыск и арест Шария

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария и вернул его дело на дополнительное расследование в прокуратуру.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В Турции не исключили внесения корректив в параметры С-400

Обновлено в 04:12
Экономика

В ОЭСР рассказали о последствиях эскалации торговой войны США и Китая

Дальнейшая эскалация торгового конфликта между Китаем и США может привести к девальвации валют развивающихся рынков и резкому падению котировок на фондовых биржах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Обвиняемый в шпионаже в России норвежец приговорён к 14 годам колонии

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже в России норвежца Фруде Берга к 14 годам колонии строго режима.
Обновлено в 04:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эмполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное