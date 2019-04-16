Футбол
Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42
В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика
Слуцкий назвал условия возвращения России в ПАСЕ
Слуцкий заметил, что принятая на прошлой неделе резолюция по докладу Тини Кокса дает возможность сформировать «дорожную карту» по выходу из кризиса в отношениях России с ПАСЕ.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери
Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой вошли в собор, когда с потолка еще сыпались искры В Париже произошел пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 03:02
Авто
Mini представит обновленный Clubman
В стандартной комплектации, обновленный Clubman продолжает поставляться с галогенными фарами, но с более крупными отражателями.
Обновлено в 01:37
Здоровье
Душевнобольная: Выживать среди нормальных людей – чертовски сложно
По статистическим данным Минздрава количество россиян, страдающих психическими расстройствами, составляет более 612 тысяч человек.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Microsoft выпустила бесплатную игру Forza Street
Обновлено в 01:19
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Политика
В штабе Зеленского заявили, что он не признает референдум в Крыму
В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцев
Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в Россию.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро
На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Хоккей
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 03:00
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Транспорт
В России подорожал проезд по платным трассам
Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Китае задержали бросавшего в двигатель самолёта монеты на удачу мужчину
Летом 2017 года сообщалось, что рейс из Шанхая в Гуанчжоу задержали после того, как пожилая женщина бросила несколько монет в двигатель самолёта со 150 пассажирами на борту на удачу.
Обновлено в 03:01
Экономика
Первую партию муки отправили на экспорт из Приморья в КНДР
За первые три месяца 2019 года экспорт пшеничной муки из Приморского края составил 16 тыс. тонн.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева
Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России
Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Футбол
Патрик Виейра может возглавить «Лион»
Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может возглавить «Лион», сообщает Тhe Sun.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
В Удмуртии подросток погиб после дискотеки
После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29