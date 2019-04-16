Футбол

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
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ФК «Тюмень» установил рекорд по ударам по воротам

Вслух.Ру00:01

«Аталанта» нанесла по воротам «Эмполи» 47 ударов и не забила ни одного мяча

Вести.Ruвчера в 19:24

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

Матч ТВвчера в 17:42

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

Sportbox.RUвчера в 17:42

«Аталанта» — «Эмполи» — 0:0. Видеообзор игры, в которой вратарь гостей Дронговски совершил 17 сэйвов

Sport24.ruвчера в 17:17

«Аталанта» - «Эмполи»: удары - 47:3, счет 0:0!

Спорт-Экспрессвчера в 16:37
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Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

Обновлено вчера в 22:02
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Политика

Слуцкий назвал условия возвращения России в ПАСЕ

Слуцкий заметил, что принятая на прошлой неделе резолюция по докладу Тини Кокса дает возможность сформировать «дорожную карту» по выходу из кризиса в отношениях России с ПАСЕ.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие

Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку

Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

В Красноярском крае уволили учительницу, ударившую школьниц

Обновлено в 02:20
Происшествия

Опубликованы первые фотографии из собора Парижской Богоматери

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой вошли в собор, когда с потолка еще сыпались искры В Париже произошел пожар в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 03:02
Авто

Mini представит обновленный Clubman

В стандартной комплектации, обновленный Clubman продолжает поставляться с галогенными фарами, но с более крупными отражателями.
Обновлено в 01:37
Здоровье

Душевнобольная: Выживать среди нормальных людей – чертовски сложно

По статистическим данным Минздрава количество россиян, страдающих психическими расстройствами, составляет более 612 тысяч человек.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

Microsoft выпустила бесплатную игру Forza Street

Обновлено в 01:19
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Футбол

Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 11:13
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Политика

В штабе Зеленского заявили, что он не признает референдум в Крыму

В предвыборном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он не признает референдум о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Подсчитано число переехавших в Россию после 2014 года украинцев

Казакова отметила, что после 2014 года Украина стала лидирующей страной по прибытию граждан в Россию.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Хоккей

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче плей-офф НХЛ

Обновлено в 03:00
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено вчера в 01:42
Транспорт

В России подорожал проезд по платным трассам

Проезд по участкам от 208-го до 543-го километра дороги М-11 "Москва – Санкт-Петербург" от Твери до Великого Новгорода подорожает до 770 рублей для легковушек и 1 030 рублей для грузовых автомобилей, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

В Китае задержали бросавшего в двигатель самолёта монеты на удачу мужчину

Летом 2017 года сообщалось, что рейс из Шанхая в Гуанчжоу задержали после того, как пожилая женщина бросила несколько монет в двигатель самолёта со 150 пассажирами на борту на удачу.
Обновлено в 03:01
Баскетбол

«Клипперс» совершили рекордный камбэк в истории плей-офф НБА

Обновлено в 02:33
Экономика

Первую партию муки отправили на экспорт из Приморья в КНДР

За первые три месяца 2019 года экспорт пшеничной муки из Приморского края составил 16 тыс. тонн.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Сегодня юбилей отмечает примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных профессиях в России

Эксперты сервиса «Авито Работа» рассказали о самых востребованных профессиях в России. Об этом 16 апреля сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:23
Футбол

Патрик Виейра может возглавить «Лион»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра может возглавить «Лион», сообщает Тhe Sun.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

В Удмуртии подросток погиб после дискотеки

После вечеринки один из подростков ушел с дискотеки и исчез. По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение.
Обновлено в 02:33
Происшествия

В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари

Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
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