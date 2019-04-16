Футбол

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42

В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
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ФК «Тюмень» установил рекорд по ударам по воротам

Вслух.Ру00:01

«Аталанта» - «Эмполи»: удары - 47:3, счет 0:0!

Спорт-Экспрессвчера в 16:37

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

Матч ТВвчера в 17:42

Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата Италии

Sportbox.RUвчера в 17:42

«Аталанта» — «Эмполи» — 0:0. Видеообзор игры, в которой вратарь гостей Дронговски совершил 17 сэйвов

Sport24.ruвчера в 17:17

«Аталанта» нанесла по воротам «Эмполи» 47 ударов и не забила ни одного мяча

Вести.Ruвчера в 19:24

«Аталанта» ударила по воротам «Эмполи» 47 раз (рекорд трех сезонов) и не забила! У кипера рекорд по сейвам

Sports.ruвчера в 17:56
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Хоккей

Овечкин: Свечников попросил меня подраться

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

Реликвии собора Парижской Богоматери уцелели при пожаре

Обновлено вчера в 17:20
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

В Париже горит собор Нотр-Дам де Пари

Обновлено вчера в 16:05
Происшествия

Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию

Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы

Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.
Обновлено вчера в 21:59
Баскетбол

«Валенсия» стала победителем Еврокубка

Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено вчера в 09:02
Наука

Следы древнейших морских обитателей сохранились в песке

Отпечаток существа эдиакарского периода не обязательно соответствуют его внешнему виду – скорее всего, мы смотрим на следы наиболее устойчивой к разложению ткани в его теле.
Обновлено 14 апреля в 02:08
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Талые воды подтопили деревню на севере Бурятии

Талые воды подтопили дворы в населенном пункте Алла в Курумканском районе Бурятии, власти на всякий случай подготовили для жителей пункт временного размещения.
Обновлено вчера в 23:45
Транспорт

В России намерены организовать платные перекрестки

В одном из городов России в 2020 году планируется провести эксперимент с организацией платных перекрестков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Опрос показал отношение россиян к Ассанжу

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Больше не блондинка: Анна Семенович изменила имидж

Семенович объяснила, что перекрасилась из блондинки в шатенку из-за роли в кино.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари

Восемьсот лет Нотр-дам наблюдал за Парижем, а его колокола звонили в годы как счастливых, так и горестных событий, например, во время ужасных терактов в Париже в ноябре 2015 г. Сотни лет собор величественно стоял, оставаясь безмолвным свидетелем истории города и страны, истории культурного сердца Европы.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Кемеровчанина засудили на сотни тысяч за пьяное ДТП

Двое кемеровчан отсудили у виновника пьяного ДТП сотни тысяч рублей компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро

Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве

Обновлено 14 апреля в 23:16
Политика

Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов

Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье

Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов

С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Политика

Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Обновлено вчера в 22:39
Политика

Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи

Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие

Ракетный крейсер «Варяг» провёл стрельбы в Японском море

Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер (ГРКР) «Варяг» отработал ведение боевых действий одиночным кораблём в море.
Обновлено в 00:18
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Экономика

Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ

Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено вчера в 06:50
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54
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Итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.
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