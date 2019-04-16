Футбол
Вратарь «Эмполи» отразил 17 ударов в матче чемпионата ИталииМатч ТВ вчера в 17:42
В матче серии А против «Аталанты» голкипер «Эмполи» Бартоломей Драговский сделал 17 спасений. Встреча заершилась со счетом 0:0. Отметим, футболисты бергамского клуба нанесли по воротам соперника 47 ударов, из них 18 попали в створ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 00:21, Ашберн
Хоккей
Овечкин: Свечников попросил меня подраться
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Реликвии собора Парижской Богоматери уцелели при пожаре
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Париже горит собор Нотр-Дам де Пари
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию
Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Встреча Путина и Дутерте ожидается в ближайшие месяцы
Президенты России и Филиппин Владимир Путин и Родриго Дутерте могут уже в ближайшие месяцы провести встречу, сообщил министр сельского хозяйства Филиппин Эммануэль Пиньоль.
Обновлено вчера в 21:59
Баскетбол
«Валенсия» стала победителем Еврокубка
Испанская «Валенсия» на домашней площадке переиграла берлинскую «Альбу» в третьем матче финальной серии Еврокубка и завоевала трофей.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено вчера в 09:02
Наука
Следы древнейших морских обитателей сохранились в песке
Отпечаток существа эдиакарского периода не обязательно соответствуют его внешнему виду – скорее всего, мы смотрим на следы наиболее устойчивой к разложению ткани в его теле.
Обновлено 14 апреля в 02:08
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Талые воды подтопили деревню на севере Бурятии
Талые воды подтопили дворы в населенном пункте Алла в Курумканском районе Бурятии, власти на всякий случай подготовили для жителей пункт временного размещения.
Обновлено вчера в 23:45
Транспорт
В России намерены организовать платные перекрестки
В одном из городов России в 2020 году планируется провести эксперимент с организацией платных перекрестков, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную технологическую инициативу "Автонет".
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Опрос показал отношение россиян к Ассанжу
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Больше не блондинка: Анна Семенович изменила имидж
Семенович объяснила, что перекрасилась из блондинки в шатенку из-за роли в кино.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Что потеряно и что удалось спасти при пожаре в Нотр-дам де Пари
Восемьсот лет Нотр-дам наблюдал за Парижем, а его колокола звонили в годы как счастливых, так и горестных событий, например, во время ужасных терактов в Париже в ноябре 2015 г. Сотни лет собор величественно стоял, оставаясь безмолвным свидетелем истории города и страны, истории культурного сердца Европы.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Кемеровчанина засудили на сотни тысяч за пьяное ДТП
Двое кемеровчан отсудили у виновника пьяного ДТП сотни тысяч рублей компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
СМИ выяснили самые криминальные станции московского метро
Отмечается, что по итогам 2018 года лидерами в списке самых криминогенных станций метро являются Комсомольская, Таганская, Киевская, Павелецкая и Белорусская.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено 14 апреля в 23:16
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье
Житель Бурятии 27 лет прожил с болтами в челюсти вместо протезов
С 1991 года пациент жил с самопальными болтами и решился удалить их.
Обновлено вчера в 11:11
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия
В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Посла Франции возмутили слова журналиста с Украины о соборе Нотр-Дам
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт выразила недовольство в связи с заявлением украинского журналиста и политтехнолога Тараса Березовца о крупном пожаре в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Обновлено вчера в 18:09
Армия и оружие
Ракетный крейсер «Варяг» провёл стрельбы в Японском море
Сегодня в соответствие с планом боевой подготовки флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейский ракетный ордена Нахимова крейсер (ГРКР) «Варяг» отработал ведение боевых действий одиночным кораблём в море.
Обновлено в 00:18
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Россиян с низкими зарплатами могут освободить от уплаты НДФЛ
Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, россияне, чьи доходы после вычета подоходного налога оказываются ниже прожиточного минимума (в среднем по стране – 13 тысяч рублей), могут быть освобождены от уплаты НДФЛ.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено вчера в 06:50
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54