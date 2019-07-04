Футбол

Вратарь Буффон вернулся в «Ювентус»Ореанда-Новости вчера в 10:34

Контракт рассчитан до конца июля будущего года. Отметим, что легендарный вратарь уже играл в «Ювентусе» с 2001 по 2018 год.
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Буффон рассказал, что считает подарком на завершение карьеры

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Буффон: завершить карьеру с Роналду — великолепный подарок

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Официально: Буффон прибыл на медосмотр в «Ювентусе»

Bobsoccerвчера в 03:23

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Советский спортвчера в 10:32

«Ювентус» объявил о возвращении Буффона

Бомбардир.рувчера в 10:23

Буффон рассказал, почему вернулся в «Ювентус»

Матч ТВвчера в 11:16

Джанлуиджи Буффон: «Завершить карьеру в одной команде с Роналду - великолепный подарок»

Sportbox.RU00:13
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Экономика

Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

В партии Зеленского заявили об угрозе срыва выборов в Раду

Повторная жеребьевка очередности партий в избирательном бюллетене может привести к срыву выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля.
Обновлено вчера в 17:22
Футбол

«Барселона» подняла цену за Умтити

Руководство каталонской "Барселоны" назначило цену на 25-летнего защитника Самюэля Умтити, сообщает Mirror.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма

Кировский районный суд Екатеринбурга впервые оправдал участника акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 03:08
Космос

С космодрома «Восточный» успешно стартовала ракета «Союз»

С нового космодрома Восточный впервые в этом году стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с российским метеорологическим спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками США, Финляндии, Великобритании, Германии, Израиля, Швеции, Франции, Эстонии, Эквадора,Таиланда и Чехии, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:10
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Общество

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Прокуроры сочли нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку Голунова

Мельников сообщал "Интерфаксу", что он обратился к директору Росгвардии Виктору Золотову из-за задержания на акции в поддержку Голунова подростка, которому впоследствии потребовалась госпитализация.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Рената Литвинова призналась, что считает себя страшной

В какой-то момент Литвинова начинает себя критиковать, заявляя, что она страшная. Отметим, что подписчики вступили в спор со звездой.
Обновлено в 01:32
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Афганистане при атаке на рынок погибли четыре человека

В Афганистане минометный снаряд попал на территорию рынка, в результате чего погибли четыре человека.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала

Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
Обновлено 03 июля в 21:47
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах

Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Россия и Чехия договорились о сохранении авиасообщения до конца лета

В конце лета власти Чехии и России планируют продолжить переговоры и обсудить сотрудничество в будущем.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно

Обновлено вчера в 18:47
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

В России продажи новых автомобилей в июне рухнули на 3,3%

Обновлено вчера в 06:30
Экономика

Россиянам пообещали заметный рост цен на ОСАГО

Запланированное увеличение лимитов выплаты по жизни и здоровью в ОСАГО приведет к росту цены полиса на 15 процентов, приводит «Коммерсантъ» прогнозы экспертов.
Обновлено в 02:11
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

В Екатеринбурге подросток выстрелил в 14-летнюю девочку

Вечером 5 июля в Екатеринбурге на улице Восстания произошла стрельба. Подросток ранил в руку 14-летнюю девочку.
Обновлено в 01:29
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Театры

В Омск на гастроли приедет театр из Ярославля

О начале продаж на сайте Омского академического театра драмы будет сообщено дополнительно.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Происшествия

Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился

Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Мэрия Екатеринбурга утвердила план застройки правого берега ВИЗа

Обновлено в 02:31
Политика

Посольство возмутилось призывом Британии допустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты выразили недоумение по поводу требования британских властей обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в Крым.
Обновлено 03 июля в 19:03
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Джанлуиджи Буффон
Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь. Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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