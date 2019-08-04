Футбол
Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком»Газета.Ru вчера в 17:45
Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com". За прыжок в голкипера прямой ногой форвард красно-белых Эсекьель Понсе получил красную карточку.
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Шунин показал травмированную грудь после фола Понсе в матче «Спартак» - «Динамо»
Спорт-Экспрессвчера в 17:02
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Мобильные операторы отрицают отключение интернета в центре Москвы
Появились предположения, что компании сами ограничили возможность выхода в интернет, однако операторы «большой тройки» заверяют, что они ничего не делали, а перебои могли возникнуть из-за массовых скоплений людей.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Санкт-петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 16:33
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:30
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова боялась не выйти замуж
Сестра певца Влада Топалова разоткровенничалась со своими поклонниками.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео
В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Два человека погибли в огненном ДТП с иномаркой в Петербурге
В Петербурге ранним утром 4 августа произошла авария с участием иномарки Skoda Rapid.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
36 населенных пунктов в Амурской области остаются подтопленными
36 населенных пунктов в Амурской области остаются подтопленными, за сутки вода ушла из пяти.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Женщину госпитализировали с подозрением на вирус Эбола в Японии
В Японии пожилую женщину госпитализировали с подозрением на заражение болезнью, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ).
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Видео с места страшного ДТП в Екатеринбурге, где расплющило такси
В Сети появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где в результате массовой аварии автомобиль такси буквально расплющило.
Обновлено вчера в 22:46
Кино
Галь Гадот сыграет роль голливудской дивы Хеди Ламарр
Галь Гадот сыграет главную роль в новом мини-сериале канала Showtime, посвященного жизни знаменитой актрисы и ученой Хеди Ламарр.
Обновлено вчера в 09:37
Космос
Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году
Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено 02 августа в 18:34
Кино
«Союзмультфильм» предложил работу автору мемов по «Игре Престолов»
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:17
Космос
Умер астрофизик Николай Кардашев
В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.
Обновлено вчера в 18:27
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено 01 августа в 03:30
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено вчера в 09:57
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек
Более 20 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на базе сирийских ВВС. Об этом сообщает 3 августа телеканал Al-Alam.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках
В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
Обновлено вчера в 14:38