Футбол

Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком»Газета.Ru вчера в 17:45

Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com". За прыжок в голкипера прямой ногой форвард красно-белых Эсекьель Понсе получил красную карточку.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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