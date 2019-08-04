Вратарь "Динамо" Антон Шунин показал повреждения груди, полученное в матче четвертого тура Российской премьер-лиги со "Спартаком" (0:0), передает "Чемпионат.com". За прыжок в голкипера прямой ногой форвард красно-белых Эсекьель Понсе получил красную карточку.

Вратарь «Динамо» показал повреждение груди после дерби со «Спартаком»

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