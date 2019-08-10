Футбол

Вратарь «Динамо» Шунин получил травмуRT на русском 13:02

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин не смог продолжить матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» из-за травмы. На десятой минуте встречи, во время эпизода с пропущенным голом получил травму вратарь «Динамо» Антон Шунин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Шунин получил травму в матче с «Зенитом» и был заменен, Лещук дебютировал в РПЛ

Sports.ru12:20

«Динамо» – «Зенит». Шунин получил травму, Лещук дебютировал в РПЛ

Советский спорт12:35

Шунин получил травму в матче с «Зенитом» и был заменен

Sportbox.RU12:31

«Динамо» — «Зенит»: Шунин получил травму и был вынужден покинуть поле

Чемпионат12:29

Шунин был заменен из-за травмы на 13-й минуте матча «Динамо» — «Зенит»

Sport24.ru12:45

«Динамо» - «Зенит»: Шунин покинул поле из-за травмы

Спорт-Экспресс12:17

Шунин получил травму в матче с «Зенитом» и был заменен

Матч ТВ12:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Экономика

В Госдуме предложили отправить в Китай российские продукты

Депутаты Госдумы предложили ввезти в Китай российскую сельскохозяйственную продукцию в связи с осложнениями отношений между КНР и США.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике

«Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.
Обновлено в 07:21
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Франция созывает Совбез ООН по Ливии

Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.
Обновлено в 14:45
Транспорт

Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем

Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

В «Росатоме» подтвердили, что под Архангельском взорвалась ракета на ядерном топливе

По информации агентства «Рейтер», взорваться могла межконтинентальная ракета с ядерной установкой, о которой говорил президент Владиимр Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 12:31
Общество

Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми

Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
Политика

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой

Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал»

Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Фигуранта дела о «массовых беспорядках» госпитализировали в больницу

Фигурант уголовного дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля Дмитрий Васильев был вывезен из изолятора временного содержания в больницу, сообщает Znak со ссылкой на секретаря ОНК Ивана Мельникова.
Обновлено в 09:45
Футбол

Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в колонии общего режима №4 города Алексеевка Белгородской области, вместе с командой заключенных "Золотой лев" обыграли клуб Олимп ПФЛ "Салют".
Обновлено в 05:44
Технологии

Discord запускает услугу Go Live для потоковой трансляции игр

Сервис Discord скоро запустит новую функцию под названием Go Live, которая позволит каждому почувствовать себя стримером.
Обновлено в 14:27
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии

В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01
Общество

Гигантская рыба выбросилась на берег Волги

В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 14:44
Авто

Новый Toyota RAV4 выпустят под брендом Suzuki

По последним данным, компания Suzuki в рамках заключенного договора сможет продавать свои автомобили, созданные на платформах бестселлеров Toyota – RAV4 и Corolla.
Обновлено в 03:13
Футбол

Галицкий назвал крутой работу Шаронова

Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено в 16:03
Футбол

На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша

На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Гаджеты

Huawei представила свою операционную систему Harmony OS

Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Футбол

Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить в „Сочи“ Мхитаряна»

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:08
Происшествия

Гонщик упал с мотоцикла на скорости 340 километров в час и выжил

В американском Сиэттле мотогонщик Бо Лэйн упал с мотоцикла, разогнавшись до 340 километров в час, но остался жив.
Обновлено в 15:59
Политика

Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском

Обновлено в 03:09
Происшествия

Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД

В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Обновлено в 15:57
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено в 12:55
Политика

В Германии отреагировали на угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 14:24
Политика

Видео с купающейся в платье Савченко высмеяли в Сети

Обновлено в 11:49
Здоровье

5 причин следить за своим дыханием узнали волгоградцы

«Волгоградская правда.ру» рассказывает о том, как следить за дыханием.
Обновлено в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное